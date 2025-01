CM Punk y Seth Rollins dieron un combatazo en donde el ex Campeón WWE y conocido como El mejor en el mundo, Punk, logró llevarse una muy buena victoria.

Y aunque, para muchos, aquí se cerraba la gran rivalidad entre estas dos grandes Superestrellas WWE, Punk afirmó en la conferencia de prensa posterior al debut de Raw en Netflix, que cree que esto no ha terminado, y que, seguramente, volverá a luchar ante Rollins. Estas fueron sus interesantes palabras:

► CM Punk ya prevé más futuras luchas ante CM Punk

«Me encantaría decir que esa fue la única vez que tendré que lidiar con Seth Rollins, pero sabemos que eso no será verdad. Siento que Drew McIntyre fue un desafío, solo tratando de deshacerme de él. No veo a Seth rindiéndose y ‘yéndose a dormir’, por así decirlo.

«Espero que esté toda la noche despierto, teniendo pesadillas conmigo clavándole mi rodilla en la cara. Siento algo de culpa por mi movimiento final, el Go To Sleep. He estado clavando mi rodilla en la cara de las personas durante años, y estoy empezando a sentirme mal por ello. Después de recibir un par de esos de Seth esta noche, puedo decir honestamente que apestan».