CM Punk se une a The OG Bloodline para War Games

Finalmente, apareció el quinto integrante de The Original Bloodline para War Games y resultó ser una persona para nada esperada; CM Punk.

Solo Sikoa abrió el show de SmackDown junto al resto de The Bloodline y Bronson Reed, declarando que estaban listos para dominar el WarGamesen Survivor Series: WarGames. Sin embargo, lanzó duras críticas hacia Roman Reigns, Sami Zayn y The Usos, afirmando que no estaban preparados para el desafío que enfrentaban.

Sikoa retó a Reigns, exigiendo que se presentara en el ring antes de finalizar la noche para acordar los términos de su «rendición». Solo advirtió que, al hacerlo, tanto Reigns como The OG Bloodline tendrían que reconocerlo como la nueva figura central de la facción.

► CM Punk se une a War Games

El clímax del show llegó cuando The Bloodline y The Original Bloodline se encontraron cara a cara en el ring, listos para iniciar una pelea. Sin embargo, Solo Sikoa cambió la dinámica al proponer una alianza para formar un nuevo The Bloodline que pudiera dominar WWE. Señalando la falta de un quinto miembro en el equipo contrario, instó a sus rivales a rendirse.

Pero justo en ese momento, Paul Heyman apareció en la rampa de entrada para cambiar el rumbo de la noche. Con su característica elocuencia, recordó que un WarGames no podría ser de cuatro contra cinco, asegurando que el combate se llevaría a cabo en igualdad de condiciones. Acto seguido, Heyman señaló hacia la entrada, y para sorpresa de todos, CM Punk apareció para unirse a The Original Bloodline.

Con esta inesperada incorporación, la lucha de WarGames en Survivor Series se perfila como un combate bastante intenso, además que deja muchas dudas en el aire, especialmente para saber si Roman Reigns y sus aliados pueden confiar en Punk.