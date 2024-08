¿CM Punk se lleva la WWE a casa?: «No, entonces…»

Para una Superestrella de la WWE puede ser difícil no llevarse el trabajo a casa, empezando por la constante actividad que tienen en redes sociales, o el una vez en la tranquilidad de sus hogares reflexionar y analizar sobre el trabajo realizado para intentar mejorar, las razones son muchas. Sin embargo, el «Best in the World» CM Punk no lo hace. Al menos en lo relativo a dedicar su atención al «Scottish Warrior» Drew McIntyre, lo cual, precisamente, es lo opuesto a lo que hace este.

► ¿CM Punk se lleva la WWE a casa?

«No. Cuando llego a casa, tengo a April y a Larry ahí, y eso es un mundo completamente diferente. Creo que tal vez la razón por la que [Drew] me molesta tanto es porque siento que él siempre está ‘encendido’ y no lo apaga. Siempre está tuiteando, siempre dice algo estúpido en Twitter. Yo solo intento vivir mi vida en casa. Eso me pone de los nervios. Es molesto, pero luego llego al trabajo y tengo la oportunidad de intentar darle un puñetazo en la cara. Los lunes son un buen momento para mí»». El mismo McIntyre no siempre ha estado tan presente en internet, más bien ha sumado esa actividad al personaje que ha creado en torno a su odio hacia Punk y su persecución del Campeonato Mundial de Peso Completo. Un odio compartido que los llevará a enfrentarse nuevamente en Bash in Berlin en un combate de correas del que veremos si el oriundo de Chicago sale vencedor o lo hace el de Escocia como ocurriese en SummerSlam. ¿Busca CM Punk dirigir WWE NXT? «Paso a paso…». Embed from Getty Images

