CM Punk se corona Campeón Mundial de Peso Completo en

CM Punk se consagró como el nuevo Campeón Mundial Peso Pesado tras derrotar a Jey Uso en un enfrentamiento intenso y técnico, donde ambos luchadores lo dieron todo por la gloria máxima.

El duelo comenzó con ambos midiendo fuerzas y buscando imponer su ritmo. Punk dominó en los primeros minutos con llaves a ras de lona, pero Uso respondió con velocidad y contundencia, llegando a ejecutar una Spear y su clásico Uso Splash. A pesar de los castigos mutuos, ninguno cedió terreno, y la acción se trasladó incluso al ringside, donde destruyeron parte de la barrera del público tras una embestida brutal.

► Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando CM Punk resistió una serie de superkicks y revirtió un intento de Spear para conectar su devastador GTS. Uso, tambaleante, rebotó en las cuerdas y cayó nuevamente sobre los hombros del “Best in the World”, quien repitió su movimiento final con éxito. Con la tercera cuenta del árbitro, Punk aseguró la victoria y el campeonato, desatando una ovación ensordecedora en la arena.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, CM Punk vuelve a la cima de WWE a sus casi 47 años. Mientras tanto, Jey Uso queda frustrado por no poder conseguir un nuevo título y con el cambio de carácter que está teniendo, seguramente buscará que las cosas no queden así.