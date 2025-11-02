CM Punk se corona Campeón Mundial de Peso Completo en

por

CM Punk se consagró como el nuevo Campeón Mundial Peso Pesado tras derrotar a Jey Uso en un enfrentamiento intenso y técnico, donde ambos luchadores lo dieron todo por la gloria máxima.

El duelo comenzó con ambos midiendo fuerzas y buscando imponer su ritmo. Punk dominó en los primeros minutos con llaves a ras de lona, pero Uso respondió con velocidad y contundencia, llegando a ejecutar una Spear y su clásico Uso Splash. A pesar de los castigos mutuos, ninguno cedió terreno, y la acción se trasladó incluso al ringside, donde destruyeron parte de la barrera del público tras una embestida brutal.

► Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando CM Punk resistió una serie de superkicks y revirtió un intento de Spear para conectar su devastador GTS. Uso, tambaleante, rebotó en las cuerdas y cayó nuevamente sobre los hombros del “Best in the World”, quien repitió su movimiento final con éxito. Con la tercera cuenta del árbitro, Punk aseguró la victoria y el campeonato, desatando una ovación ensordecedora en la arena.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, CM Punk vuelve a la cima de WWE a sus casi 47 años. Mientras tanto, Jey Uso queda frustrado por no poder conseguir un nuevo título y con el cambio de carácter que está teniendo, seguramente buscará que las cosas no queden así.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos