La lucha estelar de la primera noche de WrestleMania 41 enfrentó a Seth Rollins, Roman Reigns y CM Punk, en lo que ha sido una guerra de varios meses, y que podría marcar el futuro de la WWE en el corto y mediano plazo. Precisamente, uno de los elementos principales de este combate fue Paul Heyman, quien para sorpresa de muchos decidió estar en la esquina de Punk, para pagarle el favor que le debía; sin embargo, lo que pocos esperaban fue que durante el combat, el «Wiseman» decidió traicionarlo a él y a su «Jefe Tribal» para aliarse a Rollins, siendo decisivo en la victoria de este último.

► Paul Heyman traicionó a CM Punk por segunda vez

Durante una entrevista reciente con Daniel Cormier en ESPN, CM Punk finalmente habló sobre cómo Paul Heyman lo traicionó en WrestleMania 41. Dijo que tuvo muchas emociones y pensamientos, y les pidió a los fanáticos que vieran Monday Night Raw en Netflix para ver lo que tenía algo que decir al respecto. «The Best in the World» declaró que conoce a Paul Heyman desde hace mucho tiempo y que creía que eran amigos, aunque reconoce que esta no era la primera vez que Heyman le dio la espalda, ya que hace 13 años en Money in the Bank le lanzó una escalera en la cabeza y tuvo que recibir 13 puntos de sutura.

Punk dijo que decidió confiar de nuevo en Heyman porque ser el evento principal de WrestleMania significaba mucho para él. Quería compartir ese momento con alguien que lo había apoyado, pero ahora que Heyman se volvió conta él, debe saber lo que se viene a continuación.

«Mira, tengo muchas ideas, tengo muchas sensaciones, y te aseguro que mañana por la noche haré que todos sintonicen Monday Night Raw en Netflix para saber si tengo algo que decir. Cuándo lo diré, será mañana por la noche.

Pero escucha, Paul Heyman, sabía quién era, igual que él sabe quién soy yo. Somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Ya me ha hecho esto antes: me metió una escalera en la cabeza y me clavaron 13 grapas por eso. Así que sabe lo que viene, ¿no? Sabe que tomó su decisión, igual que yo tomé la mía de apostar, otra vez, a que tal vez, oye, intentémoslo.

Porque para mí, ser el evento principal de WrestleMania fue importante. Necesitaba compartirlo con alguien que me ayudó a llegar hasta aquí. Alguien que nunca se dio por vencido. Pero ahora, se ha vuelto contra mí.»

CM Punk ha dejado en claro que este no es el final y recomienda a los fanáticos para que sintonicen Monday Night RAW este lunes para que podamos escuchar lo que tiene que decir al respecto.