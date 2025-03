La más reciente edición de SmackDown, desde Bolonia, Italia, terminó en un gran caos total, pues CM Punk, Roman Reigns y Seth Rollins se fueron a las manos y se dieron durísimo. Todo terminó con un triple reto entre los involucrados para una lucha de triple amenaza en WrestleMania 41.

Roman Reigns hizo su entrada acompañado por Paul Heyman, mientras la multitud se ponía en pie. Heyman le entregó el micrófono y Roman pidió a la gente de Bolonia que lo reconociera. Aseguró que le encanta la multitud y que quería hablar con franqueza.

► Así fue el segmento estelar de SmackDOwn con CM Punk, Roman Reigns y Seth Rollins

Reigns recordó que en Royal Rumble, CM Punk lo perjudicó, pero la semana pasada en el Madison Square Garden él se vengó. También mencionó que Seth Rollins intentó acabar con él en el Rumble, por lo que decidió devolverle el golpe la semana pasada. Roman dejó claro que no tenía prisa y que permanecería en el ring al menos 15 o 20 minutos, retando a quien quisiera confrontarlo a salir en ese momento.

Seth Rollins apareció y se dirigió al ring para encarar a Roman. Le dijo que había cometido un gran error, ya que no comprendía lo peligroso que CM Punk era, no solo para ellos, sino para el futuro de la industria. Seth afirmó que Roman debió haberlo dejado terminar con Punk cuando tuvo la oportunidad.

Luego, señaló que nunca ha sido solo sobre uno de ellos, sino sobre ambos: no hay Roman sin Seth y no hay Seth sin Roman. Su historia aún no había terminado, y era hora de escribir el próximo capítulo. Mientras desabrochaba su chaqueta, la música de CM Punk sonó.

CM Punk apareció y dejó en claro que su mano vendada no era para sostenerlo, sino para pelear. Antes de que las cosas se salieran de control, expuso los hechos: ni Roman ni Seth han logrado vencerlo en un mano a mano.

Luego, le recordó a Roman que el Royal Rumble es una lucha en la que cada uno compite por sí mismo, y que él ni siquiera habría llegado hasta allí si Punk no hubiera salvado a su familia en WarGames. Finalmente, miró a Paul Heyman y le agradeció por haber servido a «El Jefe Tribal» en bandeja de plata.

Roman se adelantó, exigiendo explicaciones, pero Punk lo golpeó con el micrófono y comenzó a atacarlo con una ráfaga de golpes. Seth intentó intervenir, pero Roman lo tomó y lo lanzó contra los esquineros. Acto seguido, Roman descargó su furia sobre Punk, hasta que Seth lo derribó con un gran lazo. Seth intentó seguir con su ofensiva, pero Roman lo atrapó con una llave de cabeza y lo empujó contra el esquinero. Punk se recuperó y golpeó a Roman, mientras Seth se unía al ataque.

Roman derribó a Punk, pero Seth reaccionó y golpeó a Roman antes de propinarle otro golpe a Punk. En ese momento, los árbitros, oficiales y seguridad corrieron al ring para detener el caos. Punk, aprovechando la confusión, subió a la mesa de comentarios, gritó que es el mejor en el mundo y señaló el logo de WrestleMania.

Mientras tanto, Seth y Roman seguían peleando en el ring. Seth logró conectar varios golpes, pero Punk sacó a Roman del cuadrilátero y ambos comenzaron a intercambiar golpes en el suelo. Seth no perdió tiempo y ejecutó un tope suicida, derribando a ambos y señalando el logo de WrestleMania. Sin embargo, Punk lo tomó del filo del ring para evitar que siguiera celebrando.

Roman, aprovechando la oportunidad, tomó las escaleras metálicas y golpeó brutalmente a Punk con ellas, repitiendo el ataque contra Seth. Luego, miró hacia arriba y señaló el logo de WrestleMania 41.

Todo indicaba que la contienda estaba confirmada. Mientras los créditos aparecían en pantalla, Roman lanzó otro golpe a Seth, con Punk intentando reincorporarse para seguir la pelea. WrestleMania estaba en el horizonte, y la guerra entre estos tres aún no había terminado.