CM Punk, ¿el siguiente rival de John Cena en WWE?

John Cena superó a Randy Orton para seguir siendo el Campeón Indiscutible WWE en Backlash 2025. ¿Qué sigue para «The Greatest of All Time?

► ¿El siguiente rival?

Ya hemos hablado de si podría enfrentar a R-Truth en Saturday Night’s Main Event. Ahora, ¿podría ir contra CM Punk en Money in the Bank el 7 de junio? Recordemos que este evento premium tiene una gran conexión con ambos veteranos. Fue en la edición 2011 donde Punk venció a Cena por el Campeonato WWE frente a un Vince McMahon que vió como el «Best in the World» se iba de su compañía con el título.

La especulación nace después de que CM Punk publicara en Instagram Stories una foto con Michael Cole diciendo: «Cena sigue siendo el campeón» y él mismo responde: «Por ahora«.

CM Punk via Instagram stories 👀 pic.twitter.com/OOOswZrOeB — Wrestle Ops (@WrestleOps) May 11, 2025

Veremos qué sucede a continuación con John Cena y CM Punk en la WWE, empezando por el próximo episodio de Monday Night Raw.

Continuando en el Instagram Stories de Punk, también publica las siguientes palabras que pronunció Theordore Roosvelt:

«No es el crítico el que cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza o el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que, de hecho, lucha por llevar a cabo las acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros y si no la tiene y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota».