CM Punk revela el significado de su tatuaje más oscuro

CM Punk es el más reciente protagonista de la serie WWE Tattooed. Y con el cuerpo lleno de tatuajes, el «Best in the World» es el invitado perfecto para ella. ¡Cuántas cosas puede contar!

En esta ocasión, descubrimos cuál es el tatuaje más oscuro del veterano de la lucha libre y su referencia a un momento también muy oscuro en su carrera en la propia WWE:

«Este tatuaje me lo hice, es bastante oscuro: rosas negras, telarañas, un ataúd con una cruz invertida encima y una vela con la llama apagada. Me lo hice la semana de SummerSlam en Los Ángeles, cuando luché contra Brock Lesnar, y representa al 100% cómo me sentía en ese momento, aunque en realidad no lo supiera del todo. Pero al hablarlo con mi amigo, que fue quien me hizo el tatuaje, me di cuenta de que la pasión que tenía por esto se había ido. La llama se había apagado», dijo Punk.