CM Punk revela su recuerdo favorito de AEW

La primera lucha del «Best in the World» CM Punk en AEW -entonces era imposible prever que regresaría a la WWE dos años después- fue con Darby Allin en All Out. Tampoco que no estaría en la edición de 2023 porque iba a pelearse con Jack Perry en el PPV anterior y sería despedido. Pero dejemos toda la polémica a un lado pues realmente en 2024 ya es cosa del pasado. El oriundo de Chicago salió victorioso de aquel fantástico combate con un GTS.

CM Punk vs Darby Allin AEW All Out 2021 🎶 Elevated – State Champs 🎶 pic.twitter.com/0AnDrlrKws — CV Highlights (@CVHighlights247) March 21, 2024

► CM Punk recuerda a Darby Allin

Durante la reciente San Diego ComicCon, Denise Salcedo de Instinct Culture le preguntó a CM Punk si guarda algún buen recuerdo de AEW:

«Darby Allin es el primero que me viene a la mente. Es amigo mío, y no me gusta hablar de mí mismo en este sentido porque la gente tiende a sensacionalizar los titulares y hacer suposiciones. De repente, hay personas en sus sótanos diagnosticándome con algún tipo de trastorno psicológico. Me gusta pensar que fue un momento especial para Darby. Siendo un chico straight-edge, fue quien me atrajo de vuelta al ring y tuvo mi primera lucha de regreso después de seis o siete años. Ese siempre será mi número uno con diferencia, porque creo que Darby es un chico muy talentoso y me alegró compartir el ring con él. Creo que contamos una bonita historia«.

El «Best in the World» compartiría tres veces más el cuadrilátero con Darby Allin. En el especial Dynamite: Holiday Bash 2021 los dos se unieron a Sting contra la hoy extinta facción The Pinnacle. En Collision el 22 de julio de 2023 enfrentaron a Christian Cage y Ricky Starks. Y en Collison: Fyter Fest 2023 volvieron a juntarse a «The Icon», así como también a HOOK, para verse las caras con Swerve Strickland, Jay White, Brian Cage y Luchasaurus.