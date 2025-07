CM Punk revela que no trabajaría con su esposa

CM Punk regresó a la WWE en Survivor Series 2023, luego de permanecer fuera de la compañía por casi una década. En ese entonces, muchos esperaban que su esposa, AJ Lee, también hiciera lo propio considerando la apertura que el nuevo régimen ha dado a ciertos regresos; sin embargo, hasta el día de hoy eso no ha sucedido.

► CM Punk comparte la clave del éxito de su matrimonio

Aunque Punk y AJ Lee compartieron tiempo en televisión en el 2012 durante una importante historia en la que ella era manager y se enfrentó a él como gerente general de Raw, ese capítulo está definitivamente cerrado y Punk dejó en claro que no volverá a suceder, aún si su esposa volviera algún día a la compañía.

Precisamente, durante una entrevista reciente con TV Insider, CM Punk explicó por qué mantener el trabajo y el matrimonio separados ha sido clave para su relación, mencionando que ambos tienen una regla y Incluso dejó caer un par de reglas que ambos cumplen a cabalidad, y que les ha permitido mantener su matrimonio saludable.

«Hay dos cosas que mi esposa y yo no hacemos juntos. Una es hacer ejercicio y la otra es trabajar juntos. Es la relación perfecta. Es mi compañera de pies a cabeza. Ella tiene sus cosas y yo las mías. Cuando llegue el momento adecuado, te garantizo que trabajaremos juntos. Aunque no la estoy vigilando mientras se mata frente a la computadora diciéndole que escriba un papel para mí para sus muchos proyectos futuros. Estoy seguro de que lo hará si encaja. Y tiene que encajar. No se puede forzar. No puede ser que ella simplemente escriba algo para mí o viceversa, ni que yo intente que encaje en algo porque es mi esposa. Es un genio creativo y extremadamente talentosa por derecho propio. Así que cualquier cosa que hagamos juntos será súper divertida, pero tiene que encajar a la perfección.»

En cuanto al futuro de Punk, está totalmente enfocado en SummerSlam, donde este lunes se ganó el derecho a enfrentarse contra Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Mientras tanto, AJ Lee sigue enfocada en sus proyectos personales, lejos de la lucha libre.