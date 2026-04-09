CM Punk revela el verdadero motivo detrás de su regreso a WWE

CM Punk regresó a la WWE en Survivor Series 2023 tras casi una década de ausencia, sorprendiendo a los fans y reincorporándose de inmediato a las historias más importantes de la compañía, hasta que finalmente logró el Campeonato Mundial de Peso Completo. Ahora, con su segundo evento principal de WrestleMania vinculado a su actual etapa, Punk deja claro que alcanzar ese puesto significó mucho más que simplemente marcar otro hito en su carrera.

► CM Punk finalmente fue parte del estelar de WrestleMania

Así, durante una entrevista con WWE Now, le preguntaron a Punk si protagonizar WrestleMania contra Roman Reigns llenaría a su yo más joven, y dejó en claro que si hubiera tenido ese momento antes de dejar la WWE hace años, tal vez nunca habría regresado.

«Sabes, satisfacer… no sé si es la palabra adecuada, pero podría ser peligroso porque, sí, porque si lo piensas bien, si hubiera sido el evento principal de WrestleMania antes de irme, no creo que hubiera vuelto, porque ya lo habría hecho. ¿Para qué volvería?»

“Es una de esas cosas. Lo hice el año pasado, y hay un momento en Unreal donde siempre nos graban, pero no sabía que me estaban filmando en ese instante. Ese momento era solo yo de pie en el ring después de la pelea. No gané, y eso va mucho más allá de eso, y simplemente estaba allí solo, mirando a la multitud desde todos los ángulos. Podía ver que había gente de muchos países diferentes, y simplemente miraba a mi alrededor, absorbiendo el momento. Bueno, si esta es la última vez que voy a estar en un ring, lo logré.”

CM Punk se sinceró y, siendo una persona que siempre dice lo que piensa, finalmente confesó el verdadero motivo sobre su regreso a la WWE, dejando en claro que aún le quedaba un objetivo importante por cumplir, lo cual se dio el año pasado cuando disputó su combate contra Seth Rollins y Roman Reigns en una triple amenaza.