Los fanáticos de CM Punk desde hace mucho tiempo podrían recordar que disputó su último combate en WWE a principios de 2014, cuando apareció en la batalla campal de 30 hombres que se llevó a cabo en Royal Rumble.

Punk salió de la compañía en malos términos inmediatamente después del PPV, debido a diferencias creativas con Triple H y Vince McMahon. También afirmó que los médicos de la WWE no prestaron mucha atención a su condición médica, y agregó que ignorarlo aún más podría haber resultado fatal para él.

Más tarde ese año, el cinco veces campeón mundial firmó un contrato con UFC. CM Punk disputó dos peleas en aquella compañía, perdiendo ambas. El presidente de UFC, Dana White, más tarde insinuó que la carrera de Punk en UFC había terminado.

Punk luego hizo la transición a un papel de anunciador y firmó un contrato con CFFC como comentarista. Además, tiene un contrato con FOX en donde regularmente aparece como analista en WWE Backstage.

El ex luchador y actual analista de WWE Backstage, CM Punk respondió a los fanáticos que recientemente le hicieron algunas preguntas en su cuenta oficial de Twitter.

Little pre show fitness going on to try to kick the cold/flu I got. Any questions? Use #cffc81

— player/coach (@CMPunk) February 1, 2020