CM Punk responde a mensajes de fans: «No hagan eso»

Camino a Wrestlepalooza, CM Punk contesta a preguntas del Universo WWE sobre lucha libre, películas, Eminem, la UFC… y mucho más.

¿Puedo decir groserías aquí? – Sí. – Fantástico.

Soy CM Punk y hoy me voy a infiltrar en internet.

¿Qué haces primero al despertar siendo CM Punk?

Lo primero que hago al despertar es cantarle una canción a Larry. Él es mi perro, le gusta estar conmigo y yo soy “su humano”. Le canto todos los días, pero no, no voy a cantarla ahora.

¿Te pareces a Jon Hamm?

No es mala persona a la que parecerse. ¿Yo me parezco a Jon Hamm, o Jon Hamm a mí? ¿O ambos nos parecemos a Jeffrey Dean Morgan? No lo sé.

¿Cuál es la mejor lección que te enseñó Paul Heyman?

No sé si decir que me enseñó algo, pero sí reforzó la idea de no dejarme de nadie.

¿Qué pensabas en ese momento importante de tu carrera?

Estaba disfrutando, riéndome, haciendo con un amigo algo que deberíamos haber hecho diez años antes. Y en vivo me besó en la frente, algo que ya había hecho en ensayo. Fue tremendo.

¿Todavía eliges tu propia ropa de lucha?

Desafortunadamente me visto yo mismo. Si no les gusta mi equipo, no me importa. Uso lo que quiero, digo lo que quiero, hago lo que quiero. Soy CM Punk.

¿Quién te enseñó a dar promos?

Parte nació conmigo, parte la aprendí viendo a maestros con las palabras: Roddy Piper, Paul Heyman, Jim Cornette. Siempre tuve actitud y boca. En promos prefiero no planear demasiado: hay que reaccionar, no actuar. Cada situación es distinta.

¿Escuchas a Chief Keef, siendo ambos de Chicago?

Trato de no molestar a nadie porque quiero que me dejen en paz. Para mí las leyendas de Chicago son los Bears del 85, Walter Payton, Mike Ditka, Michael Jordan, Pippen, Rodman… Si alguien me pone a su nivel, ya gané en la vida.

¿Quién sería tu compañero soñado en parejas?

Si es alguien vivo pero retirado: Bret Hart. Si es alguien fallecido: Dominik Mysterio (bromea diciendo que murió en un accidente aéreo).

Si fueras un superhéroe, ¿cuál serías?

Ya soy CM Punk, eso es lo más “súper” que existe. Aunque en realidad me gustaría ser Frank Castle, The Punisher.

¿Cómo te preparó la lucha para actuar?

Me ayudó más de lo que quisiera admitir. Interpreté a un criminal sociópata que vendía órganos en el mercado negro. La lucha es televisión en vivo, caos constante, eso hace que un set de cine sea mucho más fácil.

¿Cuál es tu lugar favorito para comprar donas en Chicago?

Stan’s Donuts es el número uno. Arruinó todas las demás donas para mí. También está Mindy’s.

¿Cuándo te retirarás?

Me retiraré cuando quiera. Hay trabajo por hacer. Me van a extrañar cuando me vaya, así que cállense.

¿Planeas más tatuajes?

Sí, pero es una mala idea. Duelen, son estúpidos y a mi edad (dice “32” en broma) duelen más. El último me tomó cuatro horas y fue un sufrimiento, pero valió la pena.

¿Podrías volver a usar tu vieja canción “This Fire Burns”?

No, porque “Cult of Personality” es icónica. La elegí cuando renegociaba contrato en WWE y sabía que Vince odiaba pagar licencias. Le dije: “Solo firmo si me das esta canción”. Pensé que diría que no, pero dijo que sí.

¿Qué pasaba en la foto con Rick Rubin en WrestleMania?

Rick es amigo y fan de la lucha desde hace años. Lo vi conversar con Vernon Reid de Living Colour sobre sesiones con Mick Jagger en los 80. Fue increíble ver a esos genios juntos.

¿Cuál fue tu interacción más loca con un fan?

Un fan metió a la fuerza una canasta de Pascua en mi buzón. Tenía pasto verde, chocolates derretidos. Tuve que bajar con mi bate pensando que iba a enfrentarme a alguien. Fue ridículo. Dejen de hacer eso.

¿Por qué a veces pareces Eminem?

No soy Eminem. Una vez me decoloré el cabello en la Straight Edge Society y Vince McMahon se enojó, quería que lo pintara de nuevo, me negué y se armó un problema.

¿Tu maratón de películas de terror ideal?

“Halloween” de John Carpenter, “La masacre de Texas” de Tobe Hooper, “The Thing” de Carpenter, y alguna de “Viernes 13”.

¿Es cierto que escribes cómics?

En 2011, en Comic-Con, Axel Alonso de Marvel me preguntó si quería escribir un cómic. Le dije que sí, que tenía una historia de Punisher en la cabeza. No la hice, pero sí escribí el prólogo de “Avengers vs. X-Men”.

¿Tu perro Larry tiene mercancía oficial en WWE?

Larry es una máquina de vender. Ha vendido más camisetas que tu luchador favorito. Eso es un hecho.

¿Cuál es tu lucha favorita?

Contra John Cena rumbo a WrestleMania 29. Yo perdí, pero fue eléctrico. Cena es mi alma gemela en la lucha.

¿Qué significa CM?

Puede significar muchas cosas. “Chick Magnet”, “Crooked Moonsault”… Puede ser lo que quieras que sea.

¿Cómo puedo ser luchador de WWE?

Compra botas, ve a una escuela y entrena. Es como aprender un oficio. Las luchas no están guionadas. Las lesiones son reales, muy serias.

¿Cómo te fue en MMA?

Me lancé al fondo de la piscina, no me faltaba confianza. Nadie me iba a pagar millones en el circuito amateur, pero sí para debutar directamente en grande.

¿Qué es lo más difícil de ser WWE Superstar?

La relación con los fans en público. En la calle soy solo Phil, quiero pasear a mi perro tranquilo. En la arena doy todo a los fans. Pero esperarme en aeropuertos u hoteles es acoso, no lo hago.

Y si estás en Reddit, puedes irte al infierno.