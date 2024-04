CM Punk repasa su ruptura y reconciliación con WWE

CM Punk explica cuál era su mentalidad en el momento de arreglar las cosas con la WWE en 2023 después de irse de la peor de las maneras en 2014. Quizá hubo peores situaciones entre la compañía y otros luchadores pero que el «Best in the World» haya vuelto a la gigante «W» es la muestra perfecta de que nunca debes decir nunca en la lucha libre profesional.

► CM Punk y WWE: Ruptura y reconciliación

«Cuando me fui, dejé de hablar con mucha gente porque inmediatamente me vi envuelto en una demanda. Ahora lo veo y alimentó el tribalismo de ellos contra mí. Correcto o incorrecto, así es como sobreviví. Tuve que trazar una línea en algún lugar. Había personas con las que no hablaba. No podía confiar en que si decía algo no se lo iban a decir, a las personas que me estaban demandando. Fue una situación de mi*rda que no le desearía a nadie», recuerda en The MMA Hour with Ariel Helwani.

Cuando le preguntan cómo pudo seguir adelante, el veterano dice: «Me desperté una mañana. Siempre digo a la gente, ‘me desperté unamañana.’ Solo tienes una oportunidad en todo esto. Veo tanto odio basado en el color de piel de alguien o religión o todas esas cosas. Todos estamos aquí por un tiempo tan corto. Tal vez sea porque no soy religioso y no creo que haya algo que esperar. Me desperté hoy. Genial. Todo lo demás es una bendición«.

Hablando de su cambio de mentalidad, comenta: «Creo que mucho de cómo manejé las cosas fue una respuesta traumática a no recibir lo que necesitaba de niño. Hogar roto, sin dinero. ¿Cómo mejoro mi vida y las personas que supuestamente debían cuidarme nunca lo hicieron? Como dije, el respeto es algo básico. Entraré en una habitación y te respetaré. En el momento en que me mees en los zapatos, vale. Algunas personas dicen, ‘eso es una locura, ¿cómo puedes guardar rencor?’ ¿Por qué me estás meando en los zapatos? ¿Cuál es el punto de eso? Es extraño porque cuando estoy en la televisión, soy CM Punk. ¿Qué significa eso? Hay tantos elementos de quién soy en la televisión. Es una espada de doble filo, y puedo difuminar esa línea. ‘Oh, él hizo esto.’ Eso se traduce y hay personas que me odian porque vencí a Jeff Hardy y tuvo que irse de la WWE. He sido un buen villano en mi carrera y piensan que eso se traslada a la vida real. Cuando escuchan historias, ‘Es super violento detrás del escenario. Por supuesto que lo es.’ Confunden las cosas.»