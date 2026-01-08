CM Punk: «Las redes sociales han hecho mucho daño»

«El Mejor del Mundo» CM Punk habla sobre su actualidad en la WWE, donde es el presente Campeón Mundial de Peso Completo, las redes sociales en la lucha libre o sentirse como un impostor en Hollywood.

► En palabras de CM Punk

Cine, terror e influencias

«Soy un fan enorme del terror. Probablemente Halloween de John Carpenter fue mi puerta de entrada. Iba al videoclub y alquilaba películas por la portada. Cuanto más loca era, más pensaba: “esto no debería verlo”, así que la alquilaba. Muchas veces la portada era increíble y la película era terrible. Absolutamente terrible. Pero me encanta todo eso. Night Patrol está lejos de ser una mala película, pero es un homenaje al pasado. El póster es brutal. Si yo fuera un niño y viera ese póster, diría: “sí, tengo que ver esto”. Soy muy fan del terror clásico de Universal. Mi criatura favorita es la del Lago Ness. Tengo un tatuaje, pero no creo que ahora mismo pudiera quitarme la camiseta por encima de la cabeza. También soy muy fan del Hombre Lobo. De ahí viene el nombre de Larry, por Larry Talbot. Los Monstruos de Universal son los pilares del terror. Siempre es divertido volver a verlos. Vi La matanza de Texas con ocho años. No debería haberla visto. Cuando te dicen que está basada en hechos reales, tu cerebro de niño se lo cree todo. Piensas: “esto es Texas”. Me obsesioné con Faces of Death pensando que era 100 % real.»

Películas, proyectos y actuación

«Es una locura, ¿verdad? Estar delante de 20.000 personas una noche y a la mañana siguiente levantarte temprano para hacer toda la prensa posible. Las entradas ya están a la venta. Si te interesa verla el día 16, puedes buscar los cines locales donde se estrena. Se proyecta en muchas salas, así que seguramente esté cerca de ti. Es una película de terror que involucra al LAPD y a miembros de las bandas Bloods y Crips en Los Ángeles, con un giro sobrenatural. Es una película muy, muy divertida. Night Patrol es un proyecto de pasión total. No lo escribí ni lo dirigí, pero cuando me lo ofrecieron me voló la cabeza. Cuando me llamaron para Zootopia 2 pensé: “¿Disney me quiere a mí?” Tengo síndrome del impostor, pero a veces tienes que aceptar que eres bueno en lo que haces.»

Wrestling, WWE y su momento actual

«Estoy viviendo un cuento de hadas. Por eso lucho tanto ahora, porque sé que algún día no podré hacerlo. Estoy intentando disfrutar esta etapa. Con las películas pasa lo mismo: puedo jugar en el mundo que idolatré de niño. Personajes como Han Solo, Indiana Jones o Jack Burton moldearon quién soy, incluso el personaje que interpreto en televisión. Es muy genial poder hacer todas estas cosas. No me toca a mí decidir si esta es mi etapa clásica en WWE. Nada me ha sido regalado. Me parto el culo trabajando. Con estas cosas viene responsabilidad. Anoche me dieron una paliza y aquí estoy hoy, sin dormir. Es el trabajo. Jay Uso es jodidamente fenomenal. El wrestling es mejor cuando es impredecible.»

John Carpenter y el legado

«La etapa de John Carpenter fue legendaria. Inventó un género con Halloween. Películas como The Thing, They Live o Big Trouble in Little China fueron incomprendidas en su momento y ahora son clásicos. Vi Chain Reactions y me encantó. Es muy especial ver a gente de mi generación hablar de esa película.»

Redes sociales, fama y percepción pública

«Ahora puedes entrar en Twitter y ver cosas reales todo el día. Es una locura. Me han llamado vendido desde que tenía 15 años. Cambiar de opinión es crecimiento. Es madurar. Cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. A veces Unreal me incomoda un poco, pero también tiene cosas buenas. Si no quiero que graben algo, simplemente no paso por Gorilla. La primera temporada humanizó muy bien a Charlotte. Las redes sociales han dañado el cerebro de mucha gente. La gente confunde al personaje con la persona real. Eso era un programa de televisión. A muchos fans les gusta más destruir a la gente que animar a sus favoritos. Vivimos vidas tan públicas que todo el mundo espera que nos caigamos para reírse. Aléjate de Twitter.»