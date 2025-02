CM Punk recuerda su lesión en Royal Rumble 2024

Se suponía que el regreso de CM Punk a la WWE sería un momento triunfal celebrando su primer combate televisado en diez años durante el Royal Rumble 2024; sin embargo, pese a tener una buena actuación, terminó siendo eliminado al final por Cody Rhodes, aunque lo peor de confirmó después cuando se conoció que el luchador terminó con un tríceps desgarrado y varios meses fuera del cuadrilátero.

► CM Punk compartió sus sentimientos luego de lesionarse en Royal Rumble

Al recordar el Royal Rumble 2024, CM Punk comentó los detalles sobre la lesión que sufrió en aquel combate durante una entrevista reciente en «WWE Playback», donde mencionó que el desgarro en su tríceps se dio cuando recibió el Future Shock DDT por parte de Drew McIntyre.

«Mi mundo se derrumbó. Al instante supe que me había desgarrado el tríceps. Había un agujero del tamaño de un dólar de plata en mi tríceps en el que hundí instantáneamente dos dedos, así que supe que había desaparecido. Fue lo contrario de lo que quería que sucediera. Así que ahora estoy lidiando con todo tipo de emociones divertidas».

«Lo que estoy lidiando ahora en mi cabeza es pensar, ‘Incluso si gano esto, no estoy seguro de que vaya a importar porque siento que voy a necesitar una cirugía de todos modos’. Así que es un poco desalentador. Es decir, seguiré haciendo todo lo que pueda para ganar, pero estoy tratando de controlar mis emociones y mis expectativas. No sé si cambiaría algo. No sé si tiene sentido decir que desearía nunca haberme lastimado, desearía haber ganado el Royal Rumble, no lo sé. Solo tienes una oportunidad, siempre tienes que hacer que todo cuente y creo que incluso las cosas malas que hice contar».

Punk en otra entrevista reconoció el apoyo incondicional de su esposa AJ Lee al momento de que esta supo de su lesión, y eventaulmente logró superarla para tener una gran rivalidad con Drew McIntyre. En el presente, Punk volvió a competir en la edición del Royal Rumble de este año y lógicamente guarda un mejor recuerdo por cuanto no tuvo mayores contratiempos, aunque seguramente no se olvidará del hecho de haber sido eliminado por Logan Paul.