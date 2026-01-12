CM Punk: «Quiero hacerlo todo, como Dave Bautista»

Dave Bautista, más conocido en el Universo WWE como Batista, es uno de los mejores luchadores convertidos en actores y su amigo CM Punk lo toma como ejemplo mientras continúa abriéndose camino en el mundo de la actuación. Así lo comenta, una vez más, en su reciente entrevista en That Hashtag Show con motivo de la promoción de su nueva película, Night Patrol.

► En palabras de CM Punk

Una película especial para el CM Punk niño

“Creo que sí, que sabíamos que teníamos algo especial. Este es el tipo de película que cuando era niño no me habrían dejado ver, y que justamente por eso habría alquilado para verla a escondidas cuando mis padres no estaban. Tiene acción, es oscura, es cruda, tiene un póster brutal, un reparto increíble y diálogos muy afilados. Para mí es una película de terror perfecta.”

La experiencia en el rodaje y el reparto

“Fue absolutamente todo, literalmente un sueño. Esto me cayó del cielo. Iba a hacer una prueba para el director, Ryan Prow, y cuando supieron que había aceptado, dijeron: ‘Olvídalo, el papel es suyo’. Llegué al set y estaba rodeado de gente con un talento increíble, delante y detrás de la cámara. Pude trabajar mucho con Justin Long y Dermot Mulroney. Básicamente me pagaron por divertirme y aprender de actores mejores que yo, y eso solo puede ayudarme a crecer.”

Querer probar de todo como actor

“Quiero hacerlo todo, como Dave Bautista. No existen los papeles pequeños. Quiero aprovechar cada oportunidad que se me presente y disfrutarla. Esta película va a abrir los ojos de mucha gente no solo sobre mí, sino sobre todo el talento que hay en ella.”

Las prótesis de colmillos y el tono oscuro

“Me pareció algo súper oscuro y muy original: no nos salen colmillos, así que nos los ponemos para poder desgarrar gargantas. Creo que es una idea muy retorcida y que no se había visto antes en una película de vampiros.”

El vestuario de terror en WWE

“He estado en esto tanto tiempo que la gente olvida que durante años siempre llevaba equipación especial por Halloween. El gear de Season of the Witch iba a ser para principios de noviembre, pero falleció mi amigo y entrenador Duke Rufus y decidí usar otro en su honor. El año que viene, para Halloween, seguro que volveré con equipación inspirada en el cine de terror.”