Camino a Survivor Series 2025, el Campeón Mundial de Peso Completo de WWE CM Punk habla de varios temas: WrestleMania 42, John Cena, Seth Rollins y mucho más.

Chicago Bears y Seth Rollins:

«No creo que los Bears lleguen a ser una franquicia ganadora hasta que los Macy vendan el equipo, y he sido muy vocal sobre eso desde el 85 o 86. Me parece extraño que alguien de Idaho sea tan fan de los Bears, pero no voy a impedirlo, buen por él. Está lesionado, necesita un hobby, y lo está haciendo bien. No puedo esperar a ver cómo le rompen el corazón. Si se trata de ganar un campeonato para cualquier franquicia de Chicago, sí, me asociaría con Seth. Eso es mucho más grande que yo y mis sentimientos sobre él. Sería un regalo real para él también. Si los Hawks ganan la Stanley Cup, eso es bueno para los fans y no voy a privar a nadie de eso. No soy un niñato egoísta.»

John Cena y su último combate:

«Me encantaría preguntarle a Cena qué pasa por su cabeza porque le quedan unas dos o tres semanas. Estará en Survivor Series enfrentando a Dominic Mysterio, y luego el 13 de diciembre será su último combate. Será interesante ver si para entonces es Campeón Intercontinental o si Dominic intentará recuperarlo. Cena es como nuestro Wayne Gretzky; ha mantenido el nivel durante mucho tiempo y verlo retirarse con estilo, gracia y dignidad es un verdadero placer. No siempre tenemos la oportunidad de despedirnos de nuestros héroes deportivos en tiempo real. Creo que el oponente perfecto para Cena probablemente sería yo, pero ahora mismo parece que es Gunther. He estado en el ring con él y sé lo que puede hacer, y no sé quién más en ese torneo podría vencerlo.»

Golpes en la zona baja:

«Si alguien no lleva protector, creo que se lo merece. Es un deporte físico, y si no estás protegiéndote, estás haciendo trampa. Creo que mucha gente exagera cuánto duele recibir un golpe en los genitales. Personalmente, preferiría que me dieran un golpe directo que un roce porque es un juego mental: anticipas el dolor. En la NFL muchos jugadores no lo usan porque dicen que los ralentiza, pero es ridículo.»

WrestleMania 42:

«Estoy manifestando otro main event, ya sea en la primera o segunda noche. Solo quiero estar en la cima otra vez, como campeón, entrar y salir con el cinturón.»

Survivor Series: WarGames varonil:

«Para Roman y los Usos no creo que haya cambios de bando, es algo familiar. El equipo rival de ‘bichos malos’ sí tiene que preocuparse de traicionarse entre ellos porque todos tienen mucho que ganar.»

Survivor Series: WarGames femenil:

«Mi esposa está de vuelta en el ring después de 10 años. Creo que las mujeres deberían ser el main event, aunque los chicos probablemente lo serán. AJ Lee volver a luchar y estar en una jaula es un gran acontecimiento. Va a golpear a Becky Lynch en la cara, y solo puedo imaginar lo bien que se sentirá. El equipo de chicas es como un ‘Breakfast Club’: tienen su rebelde, su princesa, su nerd, su deportista y su gótica loca, Ria Ripley. Es un equipo de ensueño y no puedo esperar a verlas.»

