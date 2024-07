CM Punk: «Quiero divertirme en el cine y la TV»

«El Best in the World» CM Punk fue una de las Superestrellas de la WWE presentes en la reciente San Diego Comic-Con y como no podía ser de otra forma fue también uno de los nombres más destacados de la convención. Entre otras cosas, por sus interesantes declaraciones sobre volver a besarse con su esposa, AJ Lee, en la televisión, acerca de hacer nuevamente equipo con John Cena en su gira de retiro, con respecto a liderar una facción, sobre su recuerdo favorito de AEW, o que el adiós de Vince McMahon favoreció su regreso a la compañía.

► El futuro del actor Phil Brooks

Asimismo, el oriundo de Chicago fue preguntado también acerca de su futuro como actor después de haber firmado con la agencia de talentos Paradigm. Hasta ahora, CM Punk ha hecho películas como ‘Girl on the Third Floor‘ (2019) y series como ‘Heels‘ (2021).

«Películas y televisión, quiero hacer cosas divertidas con gente genial. Básicamente, eso es lo que les propuse, y eso es lo que le he estado diciendo a todo el mundo en Hollywood cuando tengo reuniones. No soy Dave Bautista, no soy Cena, no soy The Rock, pero obviamente hay valor. Y no soy solo yo; creo que hay muchos luchadores profesionales que muestran las mismas cualidades. Lo que hacemos cada semana es televisión en vivo, y no hay mejor entrenamiento para leer un guion o líneas o para actuar.

«Actuar es casi infinitamente más fácil porque si me equivoco en algo, podemos repetirlo. Creo que hay muchos individuos interesantes que pueden cruzar el puente y hacer otras cosas. Todo depende de lo ambicioso que sea cada uno, y yo soy ambicioso hasta el extremo. Quiero experimentar todo. La televisión y las películas son algo que disfruto hacer si es con gente genial, si el proyecto es genial. Ya estamos avanzando a toda velocidad. Agosto va a ser muy, muy ocupado para mí», le dijo a Denise Salcedo.

