CM Punk quiere ser presidente de WWE: ¿lo logrará?

El día de hoy, Vince McMahon sorprendió al hacer pública la decisión de despedir a Michelle Wilson y George Barrios, copresidentes de WWE desde el 2018. Sorprendió también el hecho de que WWE no anunciara a sus reemplazos.

Sin embargo, ya salió el primero: CM Punk, actual panelista de WWE Backstage. Aunque seguramente fue una broma, se postuló para el puesto.

O, al menos, preguntó cómo hacía para ser entrevistado para estar en esa posición. Este fue el tuit con el que lo hizo:

How do I interview? https://t.co/PPzvRyfkyM

— Los copresidentes de WWE, George Barrios y Michelle Wilson, están fuera de WWE ‘con efecto inmediato’. Frank Riddick servirá como CFO (director financiero) interino, mientras WWE realiza una búsqueda de reemplazos.

— ¿Cómo me entrevisto?

Un fan se burló de Punk por su petición:

But think of the severance pay!

— player/coach (@CMPunk) January 30, 2020