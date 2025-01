CM Punk quiere luchar contra Stone Cold

En los años 90 el personaje antisistema por excelencia en la por ese entonces WWF, era Stone Cold Steve Austin, perteneciente a «The Attitude Era».

Entrada la década de los 10, su relevo llegó con CM Punk, otro luchador que atacaba a los que tomaban las decisiones en la WWE; encabezados por Vince McMahon, mientras cursaban «The PG Era».

Sería en un episodio de WWE Raw de junio 13 de 2011, donde Punk en uno de sus picos máximos de popularidad, tendría un cruce de palabras con Stone Cold.

Más tarde, el 15 de octubre de 2012 volverían a ser programados pero para enfrentarse de forma verbal con Jim Ross de mediador.

Lo anterior por concepto de promoción del videojuego WWE 2K13.

Pues bien.

Punk no está satisfecho con esas interacciones y quiere irse a las manos con Austin.

Durante su aparición en NightCap con Shannon Sharpe y Ochocinco, titulado: «Lions CRUSH Vikings, Bengals OUT, Tyreek QUITS, Mayo FIRED + WWE Superstar CM Punk joins | Nightcap», Punk le dedicó unas palabras a sus encuentros soñados y aquí salió el nombre de Austin.

Así se hiló la respuesta.

«Tengo una pregunta. Obviamente, como fanático de la lucha libre desde joven y aún hoy, ¿hay algún combate soñado que tengas? ¿Algún combate soñado con una leyenda, ya sea del pasado o de la actualidad, que no hayas tenido pero que te gustaría tener? «.

A lo que Punk respondió con inspirado acento.

«Sí, creo que cada vez que me hacen esa pregunta, o cuando alguien escucha que me hacen esa pregunta, siempre hay un nombre que viene a mi mente, y ese es Stone Cold Steve Austin.

«Desafortunadamente, tuvo que retirarse por lesiones y sufrió un derrame cerebral, pero Bret Hart es otro. Bret Hart sería un sueño para mí porque fue alguien a quien admiré cuando era niño. Fue alguien que me ayudó a interesarme en este deporte.

«Podría enviarle un mensaje de texto a Bret ahora mismo y decirle: ‘¿Qué tal? Tengo una pregunta y necesito un consejo.’ Me respondería de inmediato. Siento mucho amor por él.

«Tengo que mencionarlo, y creo que en este momento tenemos un vestuario bastante rico en talento. Hay muchas personas con las que me encantaría estar en el ring. Me encantaría enfrentarme a Gunther, que es el campeón en Raw, y también me encantaría medirme con mi amigo Cody.

«Pero en cuanto a las leyendas, los combates que probablemente no van a suceder pero que son sueños, creo que Austin está en la cima. Austin es el número uno«.