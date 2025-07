Aunque muchos fanáticos creían que CM Punk estaba muy enojado con WWE, y que fue Tony Khan y AEW quienes le devolvieron su amor por la lucha libre profesional, el día de hoy, se ha revelado algo bastante interesante. Y es el hecho de que CM Punk pudo volver a WWE en 2018 o 2019, incluso, mucho antes de su debut en AEW.

Así lo reveló CM Punk en una reciente entrevista para el video podcast My Mom’s Basement with Robbie Fox, en donde señaló que hizo un acuerdo verbal, un acuerdo de manos con Vince McMahon para volver a WWE, pero que luego, este «lo ghosteó». Estas fueron sus interesantes palabras:

► Cuando Vince McMahon se arrepintió de traer de regreso a CM Punk en 2018 o 2019

«Creo que la percepción en Twitter y en internet es que intenté volver a WWE y no me quisieron, así que terminé haciendo el programa de FOX, WWE Backstage. Pero eso no fue lo que pasó en absoluto.

«Tuve una reunión clandestina, hilarante, en el Borgata de Atlantic City con Vince McMahon y Triple H. Ni siquiera sé ahora… ¿Qué año es? 2025. Esto tuvo que haber sido en 2018 o 2019, y fue simplemente porque Vince empezó a llamar. Tenía agentes que me decían: ‘Oye, quieren hablar contigo’ y yo decía: ‘Bah, no me interesa’, y entonces Vince empezó a llamarme directamente.

«Vince dijo: ‘¡Voy a eliminar al intermediario!’, y yo estaba como: ‘Esto es una locura’, y simplemente se dio la casualidad de que, ‘Oh, voy a estar en tal lugar’. ‘Bien, podemos llegar ahí’. ‘Ok, está bien’, y tuvimos una reunión e hicimos un acuerdo de palabra… y luego me dejó en visto. Así que por eso no se dio. Increíble. Algún día voy a escribir un libro… Es una gran historia. Es una historia fantástica.

«Sí, probablemente esa fue la primera vez que Triple H y yo empezamos a limar asperezas o dejar atrás los dramas que tuvimos en el pasado. Ese fue el primer indicio… Sí, estaba abierto a volver en ese momento. Yo estaba muy en plan de: ‘Está bien, páguenme, lo que sea’. Me tomé algunas cosas de manera personal. Pasaron años. Ya lo superé, reconocí que esto es un negocio. ¿No quieres que me lo tome personal? Solo págame».