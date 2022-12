CM Punk publica fotos de su paso por WWE

En la tarde de hoy, 7 de diciembre, Tony Khan realizó la ya habitual conferencia previa a los PPVs de sus empresas, AEW y ROH. En este caso, la conferencia fue previa al PPV ROH Final Battle 2022, que se realizará este sábado 10 de diciembre de 2022 desde el College Park Center en Arlington, Texas.

Y es que fue sorpresivo el hecho de que Khan mencionara a Punk. Lo hizo cuando dijo que FTR había que tenido que salir de muchos combates en los que habían estado programados en AEW, debido a lesiones de otras personas, especialmente, la lesión en el pie de CM Punk.

► ¿Está insinuando CM Punk su regreso a WWE, o al menos, su deseo?

Los aficionados se emocionaron de que Khan volviera a mencionar a Punk por nombre propio desde que ocurrió la pelea de este y Ace Steel en contra de Matt Jackson, Nick Jackson y Kenny Omega tras bambalinas del PPV All Out 2022.

Y, parece ser que Punk le contestó a Khan, pues fue realmente sorpresivo cuando, de la nada, Punk puso hace un par de horas una fotografía de él durante su paso por WWE. Allí se le ve sonriendo, y detrás de él, Fetus (el hoy Luke Gallows). Esta imagen es cuando Punk era el líder del culto Straight Edge Society.

Sumado a esto, Punk publicó una fotografía de él junto con Mickie James, también en WWE. Ambos habían sido pareja varios años atrás, y WWE tuvo la idea de volver a unirlos en pantalla, pero Triple H fue quien canceló estos planes, según contó hace un par de años James.

CM Punk just posted this on his Instagram story.. pic.twitter.com/zVg4b62f7Q — Roman Reigns SZN 💥 (@reigns_era) December 7, 2022

Si bien estas imágenes llevan pocos minutos en su Instagram, ya ha causado bastante especulación. Muchos aseguran que es una referencia a su regreso a WWE después de 9 años, el cual se daría en el evento premium Royal Rumble 2023.

Sin embargo, no hay información que indique que Punk y AEW hayan finalizado su contrato de mutuo acuerdo.

De hecho, lo último que se supo fue que Punk continuaba bajo contrato con AEW y que Khan estaba intentando comprar lo que quedaba de su contrato, casi dos años de tiempo, por un valor de más de 6 millones de dólares.

El principal problema para que esto no ocurriera sería el que Punk no querría firmar una cláusula de no competencia que le impediría retornar a WWE durante esos casi dos años que faltan de su contrato con AEW. No se sabe qué pretenda Punk al publicar esta imagen, pero cualquier novedad la estaremos reportando al instante aquí en SÚPER LUCHAS.