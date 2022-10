CM Punk promociona película guionizada por AJ Mendez

¿Se guardará AEW de despedir a CM Punk, después de todo lo reportado? Existen ciertos pros, como el hecho de que el veterano luchador le concede bastante mediaticidad al producto Élite (si bien menos de la prevista por muchos), además de que de tal manera, la empresa evitaría tener que desembolsarle todo el montante del resto de su contrato, que no es baladí precisamente.

Pero los contras siguen imponiéndose, y varias fuentes informan desde la trifulca de All Out que el propio Punk parece será el primero que busque la puerta de salida una vez esté recuperado de su lesión. Todo, mientras ya se rumora que Triple H vería con buenos ojos recuperar al «Best in the World» para WWE, ahora que Vince McMahon abdicó de sus funciones.

Pocos días después del incidente con The Young Bucks y Kenny Omega, Punk rompió su silencio en redes sociales, subiendo, no obstante, una «story» vía Instagram sin demasiado interés (un animal atropellado mientras paseaba a su perro Larry).

Pero hoy, una nueva «story» de Punk tiene bastante más sustancia, pues versa acerca de Blade of the 47 Ronin, secuela directa de 47 Ronin (2013), cuyo guion firma AJ Mendez (junto a Aimee Garcia y John Swetnam) y que acaba de estrenarse en Netflix y en los formatos DVD y Blue-Ray.

Se trata del primer trabajo fílmico de Mendez, quien recientemente ironizó con que años atrás fue expulsada de una escuela de cine y ahora veía cómo una película en la que había participado se lanzaba de manera global.

i got kicked out of film school and now our movie is on Netflix October 25th lol



Directed by @RonYuan

Starring @AnnaAkana @teresainaction, @mikemoh, @Mark_Dacascos #chikakofukuyama, @lunafujimotooo

Written by us! @Aimee_Garcia @JohnSwetnam #Bladeofthe47Ronin pic.twitter.com/4GBWFLl5zw