CM Punk: «Estoy encasillado como policía racista»

En los últimos días hemos leído a CM Punk hablando sobre el mal de las redes sociales o el cine de terror, acerca también del final de la serie de Netflix Stranger Things, o su rivalidad actual con Bron Breakker. Ahora, traemos una nueva entrevista del actual Campeón Mundial de Peso Completo en la WWE.

► En palabras de CM Punk

Apariencia personal

“Sí, prefiero esto en retrospectiva. Creo que necesitaba esta transición para ser un ser humano, en lugar de un payaso. No necesito destacar por mi cabello; prefiero destacar porque luce bien. Así que decidí aprovecharlo y ser una persona arreglada y con un buen cabello, aunque en casa use sombrero. Tengo la suerte de contar con alguien que me ayuda a verme bien, como Chad.”

Después de un combate difícil

“Mi nariz está negra y azul, tengo cosas que no se ven, pero la magia del maquillaje hace su trabajo. Hubo un momento en el que sentí algo raro en el pie y pensé que me lo había roto, pero era solo que mi bota se salió por el golpe de Bron Breaker. Aun así, estoy aquí esta mañana para hablar con ustedes.”

Carrera de actor

“Me encanta actuar. He tenido la suerte de conseguir estas oportunidades y siempre estoy buscando el siguiente proyecto. Actualmente estoy rodando en Calgary y siempre quiero hacer cosas divertidas y de calidad con buenas personas. Actuar es fácil de correlacionar con la lucha; los dos son actuaciones y personajes. Es divertido trabajar con gente talentosa y aprender de ellos.”

El tipo de papeles que hace

“Estoy siendo encasillado como policía malvado o racista, pero disfruto interpretar villanos porque es fácil y divertido. Además, he tenido experiencias con la policía que no siempre fueron positivas, así que puedo sacar de eso para interpretar estos personajes. Es fácil y natural para mí.”

Equilibrando WWE y cine

“Trabajo los shows que quiero y puedo, incluso mientras filmo películas. Es difícil, pero puedo equilibrar WWE con cine gracias a la estructura de la industria ahora, que permite hacer Raw, SmackDown y algún PPV. Además, cuento con una esposa increíble que me ayuda a hacer que todo funcione.”

Orgullo por su esposa, AJ Lee

“Cuando AJ regresó a WWE, fue increíble verla brillar en su momento. Fue un orgullo personal, ver cómo alguien que amas tiene éxito sin necesidad de interferir. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida y carrera.”

Reflexiones sobre su trayectoria y reconocimiento

“Siento que mucho de mi trabajo pasado finalmente es reconocido, aunque siempre habrá gente que trate de desacreditarlo. Pero ya no necesito que los demás reconozcan lo que hago; eso se vuelve asunto de ellos. Estoy en un buen lugar, haciendo lo mío y sin necesidad de aprobación.”

Humor y conexión con el público en shows en vivo

“Me gusta bromear en los shows en vivo, como revelar camisetas debajo de otras para provocar a alguien. Hacer estas cosas es divertido y forma parte del entretenimiento en los shows. Estoy tratando de disfrutar y no dejar que la negatividad me afecte, especialmente con las redes sociales.”

Influencias musicales y culturales

“Me encanta rendir homenaje a la cultura punk y bandas como Bad Brains. Es un reconocimiento a quienes me influenciaron y a los artistas que admiro. Es genial ver que los niños de hoy descubren esta música y se sorprenden al conocerla.”

Pasión por el cine y el proceso creativo

“Trabajar en Night Patrol fue increíble. Es un elenco impresionante, y ver a todos trabajar es como ver lucha libre: se improvisa, se ajusta al público y se mantiene la narrativa. El cine y la lucha tienen similitudes en actuación de personajes, y disfruto ambos mundos.”