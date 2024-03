CM Punk podría tener un rol en WrestleMania 40

Mientras participaba en el Royal Rumble de este año, CM Punk contrajo una dura lesión en el tríceps que lo mantendrá fuera de acción por varios meses, incluyendo WrestleMania 40. Actualmente se está recuperando de una cirugía, pero eso no le ha impedido de realizar algunas apariciones para WWE, aunque no oculta su frustración de no poder estar compitiendo. De hecho, tras su aparición en el evento de lanzamiento que se llevó a cabo en Las Vegas hace unas semanas, se ha confirmado (por el momento) su presencia en el último Monday Night RAW antes de WrestleMania.

► CM Punk, el gran ausente de WrestleMania 40

Al expresar su frustración por perderse eventos importantes como el evento Elimination Chamber, los fanáticos ven la ausencia de CM Punk como una oportunidad perdida tras regresar con bombos y platillos durante el último Survivor Series. No obstante, y aunque es imposible que luche por algunos meses, existe la esperanza de que WWE lo quiera involucrar de alguna manera en el evento más grande del año, que tendrá lugar en la primera semana de abril.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas de Fightful Select, Sean Ross Sapp dio una información sobre la situación de CM Punk para WrestleMania 40, resaltando que WWE tiene la intención de involucrarlo de alguna manera en el Show of Shows, aunque por el momento se desconocen los detalles.

“No lo sé, sé que está programado que esté en la televisión antes de esa fecha. Planean involucrarlo de alguna manera, pero no sé cuál es esa capacidad”.

CM Punk estaba proyectado para ser el rival de Seth Rollins en WrestleMania 40, pero su lesión truncó todo. Como Superestrella de Monday Night Raw y con sus habilidades en el micrófono, existen muchas formas de involucrarlo en el evento sin que tenga que recurrir al contacto físico. Habrá que ver qué es lo que sucederá en las siguientes semanas.