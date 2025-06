CM Punk pide disculpas a los fans saudíes de WWE

CM Punk está protagonizando las principales noticias que están trascendiendo acerca de WWE Night of Champions. Pero no por el motivo que cualquiera esperaría: su combate por el Campeonato Indiscutible contra John Cena.

► CM Punk pide disculpas

Después de los dos apuntes anteriores, ahora vemos a continuación cómo el «Best in the World» pide disculpas a los fanáticos de Arabia Saudí por aquel tweet que publicó en 2020 aclarando que no se refería al país:

“De verdad que no tuvo nada que ver con Arabia Saudí. Me desperté de mal humor y escribí un tuit desagradable dirigido a The Miz, y me disculpé con The Miz… y sinceramente me disculpo con toda Arabia Saudita. No soy perfecto de ninguna manera, a veces como seres humanos cometemos errores. Lo hermoso es que todo es una lección aprendida, y ahora estoy aquí, ustedes me han invitado a su país y estoy agradecido de estar aquí. Muchas gracias.”

CM Punk apologizes to the Saudi Arabia crowd for his infamous tweet aimed at The Miz in 2019. pic.twitter.com/VdIYhpsRuE — Wrestle Ops (@WrestleOps) June 27, 2025

¿Qué decía aquel mensaje? Ya fue borrado pero CM Punk publicó: »