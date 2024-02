CM Punk: «Oban Elliott tiene un gran futuro en UFC»

UFC 298 está en boca de todo el mundo casi una semana después de su realización debido a la impresionante victoria de Ilia Topuria sobre Alexander Volkanovski para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Pluma de la UFC. Aún puede decirse que «The Matador» tiene un gran futuro en la compañía, pero a la vez también que el presente ya es suyo. En cambio, esto último no lo podemos decir de él, pero sí que Oban Elliot tiene un prometedor porvenir en la misma. O eso dice CM Punk.

An impressive UFC debut for Oban Elliot 🤩#UFC298 pic.twitter.com/sUjbRqLDcB — UFC (@ufc) February 18, 2024

► CM Punk resalta a Oban Elliot

«The Welsh Gangster» tuvo en el evento su primera pelea en la empresa y venció a Val Woodburn por decisión unánime. Fue contratado a través del Dana White Contender Series después de vencer por decisión mayoritaria a Kaik Brito en 2023. Antes, se dio a conocer en las MMA en la reconocida promoción Cage Warriors. El gran público aún no lo conocerá bien pero el «Best in the World», expeleador de la UFC y Superestrella de WWE adelanta lo que se puede venir con Oban Elliot:

«Oh, él estaba emocionado de conocerme. Siempre pienso que es gracioso porque siempre estoy emocionado de conocer a los peleadores, ¿sabes? Sabes, él estaba inclinándose ante mí y todo eso. Es un camino de dos direcciones. Muchos de los peleadores son fanáticos de la lucha. La mayoría de los luchadores son fanáticos de las peleas. Todos trabajamos para la misma empresa ahora. Es TKO. Así que es extraño. Es como un ambiente de gran familia. Qué gran chico, también, y estaba emocionado de ver su debut en la UFC. Estaba emocionado de que ganara. Estaba feliz de que enfrentara un poco de adversidad y saliera victorioso. Tiene una gran actitud. Creo que tiene un gran futuro«, apunta en TNT Sports.

Est-ce que c'est bon ?! 👏 Oban Elliot rencontre une de ses idoles @CMPunk après le combat à #UFC298 pic.twitter.com/43XS91xngf — Boxing_Mma 74 (@DarlyMungo95043) February 18, 2024