CM Punk no tiene prisa en llegar al estelar de WrestleMania

El cartel de WrestleMania 41 se está armando y muchos fanáticos sienten curiosidad por el papel de CM Punk, que buscará hacerse un hueco en el estelar ganando Elimination Chamber, especialmente porque se perdió el evento del año pasado. Sin embargo, parece que «The Second City Saint» parece que últimamente le está restando importancia a la idea de encabezar WrestleMania.

► CM Punk ha cambiado sus prioridades

Mientras hablaba con Inside the Ropes, se le preguntó a CM Punk sobre no poder estar en el estelar de WrestleMania, un tema sobre el que había sido muy vocal en el pasado, admitiendo que sus prioridades han cambiado en este 2025. Dijo que si bien ser el evento principal de WrestleMania siempre fue una meta, su perspectiva ha cambiado ahora, no porque ya no quiera estarlo, sino porque ahora lo ve de manera diferente.

“También creo que las cosas que dije o hice hace 10 o 12 años, hay muchos fanáticos que se han aferrado a eso mucho más que yo. Creo que hay muchas cosas que son menos importantes para mí en 2025.

Así que sí, a veces simplemente pienso, bueno, realmente no es tan importante. Ser el evento principal de WrestleMania siempre ha sido una meta para mí, pero las metas cambian. Eso no significa que no quiera luchar en el evento principal de WrestleMania, pero en esta etapa de mi carrera, lo veo como, ‘Oh, está bien, ¿esta persona va al evento principal? Está bien, bueno, no podrás seguir esto'».

“No sé qué decirte (si no estoy en el evento estelar). Iré primero, me ducharé, comeré algunas donas y luego veré lo que sea que llames un evento principal. Y simplemente diré, ‘Oh, sí, está bien, tenía razón, no pudiste seguirlo’”.

Como apuntábamos, CM Punk luchará dentro de la jaula en Elimination Chamber contra John Cena, Drew McIntyre, Seth Rollins, Damian Priest y Logan Paul por una oportunidad titular para WrestleMania 41, lo que le daría la única opción de lograr uno de sus objetivos de muchos años; no obstante, el veterano ha madurado y es consciente de que sino consigue llegar allí, se lo tomará con calma y disfrutará del evento luego de que compita.