«CM Punk no tiene debilidades», admira R-Truth

Royal Rumble 2024 fue la primera vez que CM Punk y R-Truth lucharon en algún tipo de combate desde 2014. Tenemos que irnos hasta 2003 para encontrar cuando tuvieron la primera ocasión de compartir las cuerdas. Por aquel entonces trabajaban en TNA y «The Truth», bajo el nombre de Ron Killings, formaba The 3 Live Kru con Road Dogg (en aquella época era BG James) mientras que el «Best in the World» era parte de The Gathering con Julio Dinero. Todas las demás luchas juntos fueron en la WWE.

► R-Truth admira a CM Punk

Un total de 59 combates han tenido los ahora veteranos, incluyendo unos cuantos manos a mano, cuando Punk se unió a Triple H contra Awesome Truth en Vengeance 2011 o el enfrentamiento por el Campeonato WWE dentro de la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2012 que el «Chicago Made» ganó para retener el título. Con todo lo que ha visto de él hasta ahora, R-Truth no tiene más que admiración por su compañero de vestidor, de quien dice que no tiene debilidades en su juego.

«Creo que sus debilidades, no creo que él tenga ninguna. Es recto, no tiene ninguna debilidad. Su fortaleza es no tener ninguna debilidad. Eso es frío», dice en Sportskeeda.

Sí tuvo un pequeño momento de debilidad durante precisamente la lucha de 30 hombres en el Premium Live Event el sábado pues Cody Rhodes acabó eliminándolo para hacerse con la victoria e ir a WrestleMania 40 a por el Campeonato Universal Indiscutible WWE.

R-Truth volvió a hacer las delicias de los fans durante Royal Rumble. Primero, apareció durante la batalla real de luchadoras pensando que era la de luchadores y tanto Adam Pearce como Valhalla tuvieron que aclarárselo. Después, entró a la varonil pidiendo el relevo a Dominik Mysterio como si fuera un combate de parejas.