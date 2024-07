CM Punk: «No quiero liderar la WWE…»

«Best in the World» CM Punk habla de una variedad de temas camino a su regreso a los cuadriláteros en WWE SummerSlam 2024, donde enfrentará a «The Scottish Warrior» Drew McIntyre para poner la guinda al pastel que han estado cocinando durante meses, con «The Visionary» Seth Rollins, que los odia a los dos, como réferi especial.

► CM Punk no quiere liderar

«Estoy extremadamente emocionado. Ha sido un camino largo para volver a la WWE. Obviamente, hemos tenido nuestros problemas, diré eso. Volver y lesionarme en enero fue bastante devastador. Me dio mucho que hacer en rehabilitación. Poder reenfocarme y realmente aprovechar la oportunidad que se me ha dado», comenta en First Take de ESPN.

Cuando se le preguntó por qué ha estado apuntando a McIntyre, quien lo lesionó en el Royal Rumble, Punk respondió: «Soy un objetivo para Drew. Eso es todo lo que hay. Drew sigue molestando al oso. A veces tienes que hacerles saber quién es el hombre.»

Cuando se mencionó que el oriundo de Escocia dijo que el de Chicago no es un líder, Punk afirmó: «Nunca dije ser uno. Solo estoy tratando de hacer mi trabajo. Solo estoy tratando de luchar. Soy muy polarizante por alguna razón extraña.»

Asimismo, aunque en este caso sus declaraciones provienen de la San Diego Comic-Con, el veterano habla sobre si su perro, Larry, podría aparecer en WWE:

«No sé. No se le permite estar en los shows más debido a… [risas]. Veremos. Veremos. Me gustaría que firmara un contrato de leyendas. Estamos trabajando en ello. Sé que hay mucho chatter en el zeitgeist sobre el estado contractual de Larry», dijo Punk riendo.

CM Punk fue una de las Superestrellas de la WWE presentes en la reciente convención y como no podía ser de otra forma fue también uno de los nombres más destacados de la misma. Entre otras cosas, por sus interesantes declaraciones sobre volver a besarse con su esposa, AJ Lee, en la televisión, acerca de hacer nuevamente equipo con John Cena en su gira de retiro, con respecto a liderar una facción, sobre su recuerdo favorito de AEW, o que el adiós de Vince McMahon favoreció su regreso a la compañía.

¿CM Punk vencerá a Drew McIntyre en SummerSlam?

