CM Punk no quiere luchar con Stone Cold Steve Austin

Desde la sorpresiva aparición de CM Punk en el programa WWE Backstage de FOX Sports, el hecho de que regrese a la WWE ha sonado bastante.

Muchos tienen la esperanza de que regrese en el Royal Rumble 2020 y otros que en WrestleMania 36 se enfrente con cualquiera. Pero no hay nada que indique que eso vaya a ocurrir.

► CM Punk no quiere luchar con Stone Cold

Otro fan más osado se aventuró a preguntar si les gustaría ver a Punk contra Stone Cold Steve Austin en Arabia Saudita y el luchador respondió. Esto fue lo que ocurrió:

Saudi Arabia @WWE 2020@steveaustinBSR vs @CMPunk Retweet if you wanna see that Like if you would rather not — Chris (@freeway_chris) January 6, 2020

«2020. Arabia Saudita. WWE. Stone Cold Steve Austin vs CM Punk.

«Dale ReTuit si quieres ver eso.

«Dale Like si preferirías no verlo«.

Y CM Punk le dio «Me gusta», el corazoncito, al tuit, por lo que esto quiere decir que CM Punk preferiría no ver esta lucha. Aunque, eso sí, hay que aclarar que no se sabe si CM Punk no quiere luchar contra Stone Cold en Arabia Saudita, por todo lo que implica a nivel político y social, o en lo absoluto.

Sea como sea, Punk no ha dejado de decir una y otra vez que no busca regresar al ring. A menos que haya una buena oferta económica. ¿Será que lo niega para generar mayor expectativa en los fans y que Vince McMahon saque su chequera y le dé un cheque en blanco? Rivales no le faltarían: desde The Rock, hasta Triple H, pasando por Seth Rollins.

Hablando de Arabia Saudita, Mike Johnson de Pro Wrestling Insider informa que la WWE ya está preparando todo para su primer evento de este 2020 en Arabia Saudita, que sería ya sea en mayo o bien en junio. Pero conociendo a CM Punk, lo posible es que no vaya a estar nunca en un show desde Arabia por sus creencias.