Dax Harwood dedicó buena parte del episodio más reciente de su nuevo podcast, FTR, a hablar sobre la carrera hasta ahora de CM Punk en AEW. Estuvo hablando sobre la promo del «Best in the World» con Adam Page que lo hizo enojarse o de si el «Hangman» es el tipo de persona que se sale de lo previsto. Así como del deseo o no que tenía el nativo de Chicago de ser Campeón Mundial. Harwood señala que estaba contento tan solo de volver a la lucha libre profesional y que no tenía intención de ganar el título.

► ¿CM Punk no quería ser Campeón Mundial AEW?

«No, en absoluto. Punk todavía estaba tan alegre y feliz de estar en el negocio de la lucha libre. Para ser sincero, me dijo, cuando le iban a poner el cinturón, que no quería el cinturón. Dijo: ‘Solo quiero divertirme’. Pero entendió que si Tony le pusiera el cinturón le daría una mejor imagen a AEW. Lo tomó, un poco a regañadientes, pero tomó el cinturón.

«En ese momento, me llevaba a mí, Cash, Max [MJF], Wardlow, Hobbs, me faltaban tantos muchachos, nos llevaba a comer, siempre pagando por ello. Compró tarjetas de regalo de Starbucks para todas las chicas en el vestuario y pidió a una de las chicas que las repartiera, de forma anónima, y ​​no dijo de quién eran, pero eran de él, solo porque amaba el ambiente y amaba estar allí. También amaba el trabajo que hacían las chicas».

