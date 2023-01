CM Punk no necesita la lucha libre, dice Teddy Long

¿CM Punk va a volver a la lucha libre profesional? es una pregunta que lamentablemente no tiene respuesta ahora mismo. Que sepamos, todavía tiene contrato con All Elite Wrestling. Y entendemos que su suspensión ha terminado como la de The Elite así que podría volver a la compañía en cuanto esté recuperado de su lesión así como cuando surja un plan para él. No tenemos ninguna información acerca de que haya solucionado su problema con los nuevos Campeones Mundiales de Tríos. Aunque eso tampoco sería obligatorio para que volviera.

► CM Punk no necesita la lucha libre

Dicho esto, podríamos apuntar que tanto si vuelve como si no no será una cuestión económica. Aquí podemos señalar también que el “Best in the World” estuvo siete años fuera de los encordados y en ningún momento informamos acerca de que tuviera problemas financieros. La vida le va de maravilla, eso es así. Y de esto estuvo hablando recientemente Teddy Long en The Wrestling Time Machine. El ex Gerente General de SmackDown ha estado al tanto de la historia de CM Punk en AEW y ocasionalmente ha compartido su opinión. Veamos qué piensa en este caso:

“CM Punk no era un drogadicto. No era un tipo alcohólico. Ahorró su dinero. Es dueño de un montón de edificios de apartamentos en Chicago. Entonces, CM Punk es un tipo que podría hacer eso porque podría alejarse del negocio y no lo perturbaría en absoluto”.

¿Pensáis que CM Punk va a volver a la lucha libre profesional?