CM Punk no le desea ningún mal a AEW

CM Punk regresó a la WWE en Survivor Series 2023 que se llevó a cabo en Chicago; sin embargo, su salida prematura de AEW luego del altercado que tuvo con Jack Perry en All In fue el que le abrió la puerta para este momento, y del que meses después todavía se hablaba, inclusive la compañía de Tony Khan decidió por publicar un video del incidente durante un episodio de Dynamite incluso cuando Punk ya estaba consolidándose en WWE.

► CM Punk aún tiene amigos en AEW y les desea lo mejor

Durante una entrevista reciente con Sports Illustrated Media, CM Punk abordó su relación con AEW ahora que es miembro del elenco de la WWE, mencionando que, a pesar de las circunstancias de su salida, no le desea ningún mal a ninguno de sus amigos que todavía trabajan con Tony Khan.

«No voy en contra de ellos. Creo que es fácil poder decir: ‘Oh, no puedo esperar hasta que les pase algo malo’, pero la realidad es que hay mucha gente detrás del escenario que se gana un sueldo. Todavía tengo amigos que trabajan allí, así que no espero que alguien pierda su trabajo o que todos pierdan su trabajo o algo así. Lo veo como si simplemente no fuera el mismo negocio en el que estoy y si estás tratando de que te paguen y puedes ir allí, ve a que te paguen, felicidades».

Punk también se refirió al momento en el que AEW transmitió el altercado detrás del escenario de All In el año pasado, afirmando que toda la situación «se sentía realmente fea», pero le restó importancia y ahora está enfocado en su carrera actual con la WWE, donde deberá afrontar un importante combate contra Drew McIntyre este fin de semana en SummerSlam.