CM Punk no estará en RETRIBUTION: Su regreso a WWE, lejano

El debut de RETRIBUTION en WWE fue lo más comentado de la semana. Primero, en Raw se mostraron atacando un generador de luz con un cóctel de bombas molotov. Y ya el viernes en SmackDown hicieron todo para hacer notar su presencia a un nivel mucho mayor. El grupo está conformado por tres hombres y dos mujeres. Por ahora, las identidades de las personas bajo las máscaras no están confirmadas. Sin embargo, como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, hay pistas que dejan entrever dos nombres: el de Vanessa Borne y el de Chelsea Green.

Y es que este ataque llegó tan solo días después de que Dave Meltzer analizara que debido a la Era Covid en WWE, las estrellas se habían alineado para hacer posible el esperado regreso de CM Punk a WWE. Sí, las posibilidades en este mismo momento son más reales que nunca, pero no se ha confirmado que las partes hayan empezado siquiera una etapa temprana de negociación.

Y como la gente se acuerda que el concepto de The Shield fue ideado por Punk, así Roman Reigns lo niegue, y que él era quien iba a ser el líder del grupo, junto a Dean Ambrose y Chris Hero, pues los fans han empezado a especular acerca de si este grupo será el encargado de traer de regreso a CM Punk a WWE.

Lo cierto es que Steve Carrier, dueño de Ringside News, ha reportado que este no es el caso. Además, dijo algo bastante interesante: los nombres reportados hasta el momento, los de las dos damas y el de Dominik Dijakovic y Tommaso Ciampa como líder, no están del todo seguros. Su fuente sería un actual miembro del equipo creativo de WWE. Esto fue lo que dijo:

Let's talk about Retribution for a second. WWE still has no idea who's in the stable and everyone who played those roles on Friday were stand-ins. There's "no direction," and also stop inboxing me about CM Punk. We've confirmed he has nothing to do with this. Thanks. 🙂

— Steve Carrier of Ringside News (@steve_carrier) August 8, 2020