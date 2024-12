CM Punk: «No digas ‘movimientos’, idiota»

CM Punk aprendió de Eddie Guerrero (entre otras muchas cosas) que la lucha libre no se trata de las maniobras que uno hace en el cuadrilátero: «Los movimientos no significan nada. Es quién los hace y cuándo los hace lo que importa. Eddie Guerrero. Tenía razón». «Eddie me dio el mejor consejo: No se trata de los movimientos, no se trata de lo que puedes hacer, si no de cuando lo haces. El me enseñó a escuchar al público». Es más, el veterano de WWE ni siquiera quiere escuchar la palabra, como ya decía en 2021: «Normalicemos la eliminación del término ‘conjunto de movimientos’«.

► Contra los «movimientos»

Y si la usas, eres idiota, como él mismo señala en 2024 en una conversación con Jackie Redmond y Peter Rosenberg para el canal de YouTube de WWE alrededor del evento Saturday Night’s Main Event. El «Best in the World» abordó la cuestión como vemos a continuación cuando Rosenberg elogió a Koko Be Ware y dijo que sus movimientos son increíbles:

«No digas movimientos«. Y cuando Redmond quiso saber el por qué de esta corrección, Punk contestó: «Es basura. Si dices eso, eres un idiota. Especialmente si eres un luchador y dices ‘movimiento’, eso me dice al 100% que no sabes lo que estás haciendo«. Luego también dedicó alabanzas a Koko y dijo que lo suyo era genial porque no se trataba de los movimientos. «Todos los grandes saben que no se trata de los movimientos».

Quizá no se trate únicamente de los movimientos pero sin duda estos son una parte fundamental de la lucha libre profesional. ¿Qué otra palabra se podría usar?

¿Qué opinas de las palabras de CM Punk?

