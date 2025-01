Luego de que estelarizara con gran éxito el combate estelar de la primera noche de Raw en Netflix, CM Punk sorprendió al revelar en la conferencia de prensa posterior al show, que no descarta luchar ante The Rock y John Cena.

Punk se mostró a favor de tener revanchas con estos grandes nombres, sobre todo, por el dinero que podría generar, pero señaló que su deseo más grande ahora mismo para este 2025 es convertirse en campeón mundial.

► CM Punk habla acerca de una posible lucha ante The Rock y John Cena

«Creo que quiero oro alrededor de mi cintura, pero ambos nombres vienen con cheques gordos, así que no voy a decir que no. Podría ser interesante. No diría que no.

«Me refiero a las grandes situaciones de presión y dinero; ahí es cuando cobro vida. Creo que le debo algo a The Rock, y definitivamente le debo algo a John. Pasé junto a John Cena en el pasillo. Se veía un poco cansado. Creo que necesita irse a dormir».