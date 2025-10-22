CM Punk: «Mi novia real es la WWE Diva Maria»

¿Cómo era CM Punk en 2007? «WWE era todo lo que esperaba y más», decía. No te pierdas esta y otras antiguas declaraciones del «Mejor del Mundo» de hace 18 años.

► Cómo ha pasado el tiempo

“Es bueno estar aquí. Soy conocido por ser ‘straight edge’ para los fans. Básicamente significa tres cosas: no drogas, no alcohol y no sexo promiscuo, lo que un poco me hace un nerd. Pero he vivido así toda mi vida y es parte de quién soy. No significa que nunca haya hecho algo, pero nunca he consumido drogas, y sólo tomé un par de bebidas cuando tenía 14 o 15 años. Nunca entendí cómo alguien podía emborracharse tanto que no recuerde al día siguiente lo que hizo o con quién. Siempre he podido divertirme sin beber.”

“Antes de llegar a WWE, era una gran figura en la escena independiente. Estaba aburrido, créanlo o no. Había hecho prácticamente todo, luchado para todos los que valía la pena, y ganaba un dinero decente sin tener un trabajo ‘real’, como lo llamamos. WWE me contactó para pruebas, pero les dije que esperaran un par de meses porque quería mejorar mi condición física y conseguir nuevo equipo. Lo hice, volví a llamarlos, hice las pruebas y me contrataron.”

“Ahora que estoy en WWE, es todo lo que esperaba y más. La diferencia de un año es increíble. El año pasado todavía estaba en OVW, la territorial de desarrollo de WWE. Estuve en WrestleMania en mi ciudad natal, pero sólo haciendo trabajo extra, como uno de los matones estilo Chicago Al Capone de John Cena. Ahora estoy en el combate Money in the Bank Ladder Match, así que es un gran paso. Sí, hay algunos obstáculos, pero me enorgullece trabajar duro y superarlos. Hasta ahora, todo va muy bien, no tengo quejas.”

Aquí un pedacito de historia. Antes compañeros, ahora rivales. Año 2007. Cody Runnels (Cody Rhodes) hacía equipo con CM Punk en OVW. pic.twitter.com/mLYNqUW5UJ — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) January 28, 2025

“Ser parte del roster de ECW es desafiante. Tienes que equilibrar a los nuevos fans que nunca vieron ECW con los viejos fans, que son de los mejores del mundo y se lo toman muy personalmente si haces algo que no sea ‘ECW’, como no poder usar sillas en una pelea. Los nuevos fans nunca vieron a Sabu rompiendo mesas en 1996 o a Rob Van Dam con su estilo atlético. Los viejos fans pueden pensar que la nueva ECW está más contenida, pero si tratáramos de darles todo el ECW de antes todos los días, probablemente acabaríamos hospitalizados. La dificultad está en mantener felices a los viejos fans mientras atraes nuevos.”

“Mi novia en la vida real es la WWE Diva Maria. Estamos en shows diferentes, así que básicamente nos cruzamos en la noche. Cuando estamos en casa, tenemos un día completo juntos, dependiendo de la programación. A veces perdemos momentos importantes, pero ambos entendemos el negocio y eso facilita la relación. Ambos sabemos que ahora la prioridad es la carrera y el futuro, como ganar dinero o comprar una casa. Es gracioso estar en shows distintos, pero el tiempo separados ayuda mucho.”

“En este negocio se sufren lesiones serias. La peor lesión que he tenido fue una fractura de cráneo. Me fracturé la sien, pero seguí luchando unos 8 a 10 minutos más. Durante ese tiempo, de alguna manera mi columna se llenó de sangre. Pensé que era un dolor de cabeza fuerte o una conmoción. Me llevaron al hospital y el doctor me dijo que tenía un cráneo fracturado y que había visto personas morir por fracturas menores. Estuve bastante mal, pero regresé al ring en dos meses.”

“Se acerca mi primera WrestleMania como luchador. En una conferencia de prensa, Hillbilly Jim habló sobre momentos que definen la carrera, como WrestleMania 3. Esos momentos hacen que la gente siempre los recuerde y pregunte sobre ellos, sin importar el país o la edad. Yo quiero hacer lo mismo: un momento que defina mi carrera, algo que haga que nadie pueda negarme y que hasta los 50 años la gente siga recordándolo. Sé que habrá una escalera involucrada y será algo bastante increíble.”