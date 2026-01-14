CM Punk: «Creo que me retiraré con 50 años»

«El Mejor del Mundo» CM Punk imagina cuando pondría colgar las botas, habla del retiro de John Cena, comenta acerca de su estado físico y lesiones o su actual motivación en WWE, mientras reina como Campeón Mundial de Peso Completo. Todo ello en una reciente entrevista con CinemaBlend.

► En palabras de CM Punk

Edad y plan de retiro

“Cuando tenía 15 años, si me preguntaban si iba a estar luchando a los 40, habría dicho ‘No, eso es una locura. 40 es muy viejo.’ Tengo 47, y no me siento viejo todavía. Terry Funk luchó mucho tiempo, Ric Flair luchó mucho tiempo. Quiero decir, hay luchadores luchando en sus 70 que todavía lo hacen. ¿Quiero hacer eso? Probablemente no. Estimaría que alrededor de los 50 podría despedirme con gracia. Toc, toc, si no pasa nada horrible. No estoy tratando de tener un combate a mis 70 como el fallecido Terry Funk, y creo que los 50 es un buen objetivo para terminar mi carrera en la lucha libre profesional.”

El factor físico

“Las lesiones siempre pueden acortar carreras, como saben los fans de la lucha. Es un factor que entiendo, ya que he tenido algunos problemas con lesiones en los últimos años, habiendo perdido mucho tiempo después del Royal Rumble 2024.”

John Cena

“Muchas veces no tienes elección. Por eso fue especial ver a John retirarse. Para mí, fue un retiro perfecto. Estamos celebrando a un tipo que no está muerto y que todavía puede caminar. Siempre les digo a las personas que ninguno de nosotros va a salir vivo. Él salió en el momento correcto. Nos mostró una manera de irse con dignidad y gracia, y no sé si el mío se verá así. No sé cómo será el mío. Lo que sí sé es que se acerca, más temprano que tarde.”

¿Qué lo mantiene motivado?

“Todavía me estoy divirtiendo operando a un alto nivel, sin importar lo que diga alguien, y hasta que no pueda contribuir, todavía lo haré.”