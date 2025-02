Un detalle interesante que quizá algunos no sepan: WWE vende papel higiénico con la cara de Dominik Mysterio.

► La riña continúa

Pero da igual si es con ese diseño o en la versión que todos conocemos, la cuestión es que CM Punk piensa que los fans deberían tirarle papel higiénico a «Dirty Dom». En una reciente entrevista en Good Guy/Bad Guy, el «Best in the World» no se muestra sorprendido de que la gente odie tanto al integrante del Judgment Day pero sí de que no lo traten peor de lo que lo hacen.

«No. En realidad estoy sorprendido, y no lo estoy alentando, pero me sorprende que la gente no le arroje comida podrida, o al menos papel higiénico, porque es una basura. Ese bigote es una elección. Ese corte de cabello es una elección. La estupidez es una elección. Podría leer un libro. Podría aprender a leer. Podría ser un mejor luchador. Podría aprender a correr las cuerdas. Es terrible. Todo sobre ese chico es un desastre total. Aunque tiene una hermana agradable».

Embed from Getty Images

Dominik fue el primer rival de Punk en su regreso a la WWE y desde entonces ambos tienen problemas el uno con el otro, como dejaba ver Mysterio no hace mucho:

«Tuve el gran deshonor de darle la bienvenida a Punk después de diez largos años. Fue todo lo que esperaba, solo un viejo tratando de hacer lo suyo. Piensa que todavía lo tiene. Salió allí con equipo negro simple. Ni siquiera tenía su equipo. Definitivamente fue algo para ver. En general, me alegra que la empresa haya confiado en mí para subirme al ring con CM Punk y darle sus primeros puñetazos como un bonito regalo de bienvenida a casa. La energía que tuvimos allí definitivamente fue algo especial. Siento que también me debe algo. Estoy seguro de que lo recuerda, le cantó Feliz Cumpleaños a mi hermana. Probablemente tenía 12 años y él le cantó Feliz Cumpleaños. Acorraló a toda mi familia cuando tenía su maldito cabello largo y negro. ¿Cuál era su grupo? ¿La sociedad? [Straight Edge Society]. No lo recordaba porque no importa. Ahora que soy mi propio hombre y él no tiene que arrinconarme, me encantaría ponerle las manos encima otra vez. Ahora que estoy preparado y listo. He visto lo que puede hacer. No es nada especial. Hace lo mismo. Estoy bastante seguro de que puedo leer su libro de jugadas. De hecho, aquí va una buena, conozco su set de movimientos«.

Happy Holidays everyone!

Here it is: CM Punk’s full first match back in WWE after almost a decade against Dominik Mysterio! pic.twitter.com/Ag4JucljhS — Teffo (@Teffo_01) December 27, 2023