«Una cosa que puedo decir, es posible que a mucha gente no le guste. Ppuede que no le guste lo que hizo, pero a veces tienes que decir la verdad y a veces la verdad duele, pero CM Punk va a ser CM Punk y no seré yo quien lo cambie, así que lo felicito. Creo que Tony Khan es nuevo en nuestro negocio. Realmente no creo que Tony Khan supiera qué hacer. Ni siquiera creo que haya pensado en cortar el micrófono de CM Punk (…)». Así hablaba Teddy Long de la controvertida declaración de CM Punk en la conferencia de prensa de All Out 2022.

► La llamada de CM Punk a Teddy Long

El popular ex Gerente General de SmackDown ya no trabaja en WWE ni tampoco lo hace en AEW pero se mantiene al día con todo lo que sucede en las dos compañías y recientemente estuvo hablando de nuevo del «Best in the World» y aquel episodio en una entrevista con Wrestling Inc. No se extendió mucho pero hizo una interesantísima revelación: CM Punk lo llamó después de la rueda de medios. A él le sorprendió porque, según cuenta, si bien se siguen manteniendo en contacto, eso más bien ocurre durante las vacaciones y no en momentos así.

Aunque podemos decir de alguna manera que Punk está de vacaciones pues desde entonces no ha vuelto a trabajar en la compañía Khan debido tanto a una lesión como a la suspensión; entendemos que esta ya terminó, como las de The Elite, que recientemente volvieron a luchar. Teddy Long cuenta también qué le dijo al nativo de Chicago:

«Solo le dije: ‘Felicidades, lo hiciste de nuevo’«.

Y señala que CM Punk parecía estar bien después de un momento tan controvertido que casi tres meses después sigue dando que hablar.

¿Qué os parecen las palabras de Teddy Long?