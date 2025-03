CM Punk, la opción C para venderle su alma a The Rock

Así como leyeron en el título de esta noticia: CM Punk pudo haber ocupado el lugar de John Cena en la historia que llevará a Cody Rhodes defender su Campeonato Induscutido WWE en WrestleMania 41.

Lo cual no es descabellado de asimilar, puesto que ha habido un pique «amistoso» entre Punk y Rhodes, desde que el «Chicago Made» regresó a la compañía.

Narrativamente en pantalla estaría justificado que Punk se aliara con The Rock para asegurarse su evento estelar en WrestleMania y coronarse una vez más campeón mundial en la compañía.

Pero bueno, volvamos al terrenos del detrás de cámaras.

¿Qué pasó?

En la más reciente edición del boletín del Wrestling Observer Newsletter, Meltzer contó la curiosa anécdota.

Y cito.

«Este ángulo fue arte imitando la vida hasta cierto punto. Dwayne Johnson legítimamente, cuando no iba a luchar, y decidió ser parte de la construcción de Mania, quería alinearse con Rhodes convirtiéndose en villano. Hay quienes en la compañía creían que lo único que podría haber perjudicado a la compañía habría sido un cambio a rudo de Rhodes en este momento. La sensación es que esta afición actual es la afición de Cody. Existe el argumento de que no se debe meter con una fórmula exitosa. Puedo decir que pensé que la idea del cambio de personaje de Rhodes con Rock era lo incorrecto, solo que no pensé que mataría su popularidad porque en este momento se trata de la idea de que la WWE es genial y no tanto de los que encabezan el cartel. Es más una cosa de trabajo en equipo que en épocas de fama anteriores. Rhodes rechazó la idea, y fueron a Cena como la segunda opción. Había pensado que Punk iba a obtener el puesto, pero nos dijeron que nunca se redujo a él ya que Cena aceptó hacerlo.

«Durante las últimas 36 horas antes del show, hubo servicios de apuestas que retiraron la cámara masculina de los libros debido a todo el dinero de las apuestas que entraba en [Drew] McIntyre, quien era un gran perdedor. Las probabilidades se movieron fuertemente para él y se alejaron de Cena antes de que se retirara la línea. Rock ciertamente podría haber ido con McIntyre, o Punk, pero el cambio de Cena es mucho más grande y aunque el cambio a villano de Punk tendría más duración a largo plazo, no habría obtenido ni de cerca la misma cantidad de atención. Según lo que me dijeron, McIntyre nunca fue una amenaza seria para ese papel y que Cena ganara la Cámara se remonta a cuatro o más meses.»