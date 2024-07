CM Punk: «John Cena es Superman y yo soy Batman»

Últimamente John Cena había sido más incisivo en su inminente retiro, el cual asoma con forme él se acerca a los 50 años.

Pero no fue hasta que micrófono en mano, en el medio del cuadrilátero, mientras estaba en emisión Money in the Bank, que nos cayó el 20.

Finalmente lo verbalizó en la programación de la WWE.

Tiene pinta que la campaña expectativa del que fue alguna vez la cara de la compañía, será tirar la casa por la ventana.

►CMPunkxJohnCena: amigos y rivales

En la rueda de prensa, posterior a Money in the Bank, CM Punk tuvo un espacio para hablar sobre su relación con Cena.

«Siempre lo veía—nuestra dinámica—como Superman y Batman. Te explico, Superman—es genial, es fenomenal… Si te gusta ese tipo de cosas. Luego está Batman—¿A quién no le gusta Batman? Y eso es lo que quiero decir, cuando hablas de John, tienes que hablar de mí; ciertamente cuando hablas de mí, tienes que hablar de John».

Sumado a lo anterior, llegó así a dedicarle unas palabras a su lucha en Money in the Bank 2011.

«Ese momento, esa noche, dices que es el mejor momento de mi carrera. Me siento afortunado de haber tenido una carrera donde tal vez pueda discutir eso, y creo que mucha otra gente podría discutirlo también. Siempre estaré ligado a John Cena, y si ese es el mejor momento de mi carrera, estoy orgulloso de eso.»

Después, en Monday Night Raw, Punk aprovechó unos minutos para decirle al público que quiere enfrentarse a Cena en su gira de retiro.

La última vez que se enfrentaron Cena y Punk en mano a mano, fue el 25 de febrero de 2013, en Raw: el ganador de esa lucha iría a WrestleMania 29 a retar a The Rock por el Campeonato WWE.

Si quieres escuchar a Punk decir lo anteriormente citado, a continuación te dejamos el vídeo de la rueda de prensa.

Minuto 43 con 9 segundos, aquí interviene Punk.