CM Punk: «John Cena, celoso; The Rock, perdido»

CM Punk dedica unas palabras a John Cena, The Rock y también a Travis Scott camino a su lucha por el Campeonato Indiscutible WWE en Night of Champions.

El «Best in the World» hace referencia a la promo viral que «The Champ» hizo en SmackDown desde el reciente SummerSlam Kickoff:

«El hecho de que la gente salga en televisión a mentir sobre mí no lo convierte en verdad. Anoche, John dijo una sola cosa cierta y real: que está celoso de mí. No parece tener mucho sentido, porque él es el más grande de todos los tiempos. Diecisiete veces campeón mundial. No sé si alguien en esta sala va a vivir lo suficiente para ver a otra persona lograr eso. Tal vez Randy [Orton]. Probablemente es nuestra mejor apuesta.»

«La gran diferencia entre Randy y John es que Randy no le vendió el alma a The Rock. Randy está aquí, con las botas puestas, en el terreno. No vemos a The Rock en ningún lado. No vemos a Travis Scott en ningún lado. Yo ando con Ice Cube. Soy más del estilo Ice Cube. No Vaseline. Eso es lo que le espera a John. No Vaseline es la mejor canción de ‘diss’ de todos los tiempos.»