¿CM Punk insinúa el regreso de AJ Lee a WWE en Royal Rumble 2025?

Si las expectativas con Royal Rumble 2025 no estuvieran lo suficientemente altas, CM Punk llega para animar todavía más al Universo WWE. Él precisamente es uno de los responsables de que los fanáticos estén completamente emocionados por el primer evento premium del año y en particular con la batalla real de 30 luchadores en la que él participará persiguiendo dos objetivos: ganar nuevamente un título mundial (ya amenazó a Cody Rhodes, el Campeón Indiscutible) y cumplir su sueño de la infancia de ser estelar en WrestleMania.

► El regreso sería memorable

En un video publicado en su página de Instagram, la entrevistadora Jackie Redmond aparece preguntando a varias Superestrellas de la WWE a quién les gustaría ver en el Royal Rumble. Cuando le preguntó al «Best in the World» a quién quiere ver en el combate femenino, respondió insinuando que AJ Lee estará haciendo su esperadísimo regreso a la compañía el próximo 1 de febrero. No podemos asegurar que se esté refiriendo a su esposa pero, ¿a quién si no?

“Hay una grande que no voy a mencionar porque me meteré en problemas.”

¿Tienes la esperanza de que AJ Lee regrese a WWE en Royal Rumble 2025?

No hace mucho, el mismo Punk comentaba que un regreso de AJ sería más grande que el suyo:

«Ella 100% me supera. Eso es lo divertido de los fans de la lucha libre. Buscan cosas que no necesariamente están allí. Esa es la parte divertida. Todos están hablando de, ‘¿Quién va a ser el evento principal de WrestleMania?’ ‘¿Quién va a entrar en el Royal Rumble?’ ‘¿Quién va a regresar?’ Siempre están buscando grandes regresos en esta época del año. Yo tuve el mío el año pasado, y creo que el de ella sería más grande que el mío.»