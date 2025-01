El hoy veterano Shannon Moore regresó a la WWE en 2006 después de una primera etapa que fue de 2001 a 2005 y tras un breve paso por TNA y la escena independiente. En la entonces marca ECW tuvo su primer combate con CM Punk. De hecho, se enfrentarían en cuatro ocasiones, dos en televisión y otras dos en eventos no televisados, siendo él derrotado en todas ellas.

Realmente no tuvieron apenas historia, más allá únicamente compartieron una lucha de equipos en 2008, pero puede decirse que Punk fue relevante en la carrera de Moore en aquella época porque debido a él tuvo que dejar su personaje de «Prince Of Punk». El aún no retirado -luchó con Elijah, conocido en WWE como Elias a finales de 2024- Moore lo recuerda en Talk is Jericho:

«Regresé a [WWE] y me dijeron: ‘Tenemos a este tipo que vamos a presentar, CM Punk. Queremos que trabajes con él’. Fue entonces cuando comencé a trabajar con él en ECW. Cuando trajeron a Punk, aplastaron por completo mi personaje punk, porque yo me había estado llamando Prince of Punk. Llevaba haciéndolo durante seis o siete meses, y justo estaban a punto de subir a Punk. Nunca había oído hablar de CM Punk. Entonces pensé: ‘Ok, lo entiendo’.

Más tarde, escuché que Paul [Heyman] y los demás habían visto mi apariencia y sabían que me llamaba Prince of Punk, y dijeron: ‘Solo puede haber un Punk’. Tomaron la decisión correcta. Punk les ha hecho ganar millones de dólares y sigue generándoles millones de dólares. Solo que apestó para mí, porque me desanimó bastante con la lucha libre. ‘Córtate la cresta, deja que tu cabello vuelva a crecer’.»

Los entonces fans aún recordarán a Shannon Moore en WWE con cariño por su estilo y su personalidad, pero no tuvo una carrera demasiado exitosa. Tampoco funcionó como «The Reject». Y en 2008 se fue para no volver.

“The Reject” Shannon Moore: This went absolutely nowhere, shannon returned to wwe in 2006 as part of ecw making many vignettes before losing his re-debut against cm punk and being made to look like a bitch in backstage segments, to the point where you’d think punk was the heel. pic.twitter.com/O0UpkY109A

— WWE Gimmicks That Worked (@GimmickWas_A_W) February 25, 2023