Matt Hardy responde: «¿CM Punk es un hipócrita?»

Muchos están considerando a CM Punk un hipócrita por luchar en Arabia Saudita después de las críticas vertidas contra el gobieron del país. El «Best in the World» desafió sin éxito a John Cena por el Campeonato Indiscutible en Night of Champions 2025.

► CM Punk en Arabia Saudita

“Punk tiene un historial de ser muy vocal sobre las cosas con las que está en contra o no está de acuerdo. Y hubo mucha gente que se sintió decepcionada porque terminó yendo a Arabia Saudita. ¿‘Decepcionada’ es una buena palabra? Creo que es una de esas situaciones donde si no hubiese llegado a AEW y no se hubiese consolidado allí, probablemente no habría regresado a WWE después de haberse reconstruido. Y realmente creo que en WWE él está agradecido por esta oportunidad. Y sabe que no es AEW; no puede hacer lo que le dé la p**a gana. Tiene que seguir las reglas, ser un buen empleado y alinearse con lo que la empresa quiere. Y creo que él estaba bien con eso, lo aceptó. ‘Ok, quieren que haga esta lucha con John Cena en Arabia Saudita. Ahora, hacer SmackDown en Arabia Saudita. Está bien, lo haré’.”

► ¿CM Punk es un hipócrita?

“Es complicado. Porque es un empleado, tiene un trabajo. Es uno de los principales nombres, una de las principales figuras en WWE, y ellos querían que hiciera eso. Era parte de los requerimientos de su trabajo, y debía cumplirlo. Así que es una de esas cosas, especialmente si estás tratando de ser un buen empleado y hacer lo que crees que es correcto para ese lugar, incluso si es algo que no quieres hacer, sabes que vas a recibir críticas por ello. Y no puedes pararte necesariamente en esa posición moral elevada, porque te has permitido ir a un lugar que la gente no asocia con esa integridad moral que tú sostenías antes.”

► Una aparición cancelada en AEW Collision

Cambiando de tema, Matt también recordó que una vez estaba programado para aparecer en AEW Collision pero en cuestión de horas la idea fue cancelada:

“Tony Khan tenía a CM Punk]en muy alta estima, en cuanto a la programación. Alguien detuvo mi aparición en Collision, y no puedo imaginar que haya sido otra persona que no fuera Punk, porque Punk iba a estar allí. Ese era su show, ¿cierto? No lo sé con certeza, solo lo estoy soltando.”

► Él también habría ido a Arabia Saudí

“Si me hubieran programado para luchar en Arabia Saudita y, supongo, como están diciendo ahora que todo está seguro, sí, iría. Simplemente haría lo que me corresponde como empleado de la empresa. Quiero decir, si hubiera una guerra en toda regla y estuvieran lanzando misiles a Arabia Saudita y estuvieran haciendo amenazas, ya sabes, y todo estuviera ocurriendo activamente y no hubiera ningún tipo de acuerdo [entonces no iría]”, dijo Hardy. “Quiero decir, es un concepto totalmente loco. Me imagino que no dejarían entrar a nadie [en Arabia Saudita si hubiera una guerra]. No creo que si fuera una zona de guerra activa, harían el show allí.”

► ¿Tribute to the Troops era lo mismo?

“Quiero decir, no estás equivocado [en respuesta a que le dijeron que ‘Tribute to the Troops’ también se hacía en zonas de guerra], pero es que, siento que es diferente por la situación, ya sabes, lo de Irán e Israel era tan volátil, y luego escuchas que atacaron una base aérea, Irán atacó una base aérea en Catar. Eso lo hace algo aterrador. Piensas en un gran grupo de estadounidenses estando allá, estadounidenses conocidos, al menos dentro del ámbito de WWE. Así que ese es un escenario un poco aterrador. Pero parece que, al menos por ahora, todo está en un alto al fuego.”