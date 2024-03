CM Punk: «He visto a Rhea Ripley y lo haré mejor»

Durante el House Show que WWE celebró el 24 de marzo, Shayna Baszler le pidió a Rhea Ripley que usara contra ella el Stinkface, movimiento que se basa en que la Campeona Mundial restriega su trasero contra la cara de su oponente como antaño hacía Rikishi. Cabe mencionarse que no pudo hacerlo porque Nia Jax lo evitó en la triple amenaza que las tres tuvieron y donde «Mami» retuvo el título. En cambio, en el evento no televisado del día anterior, sí lo hizo contra «The Irresistible Force».

I’m dead 💀 this video from last night is funny asf 🤣💀 cause at the end @QoSBaszler thought that was @RheaRipley_WWE peach 🍑 on her face but it was Nias 😂 and when Shayna saw that it was Nia she started gagging out of no where 🤣🫨💀 #WWERockford 📹: wwedeutschland (IG) pic.twitter.com/Vk5XV45aGu

