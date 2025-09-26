CM Punk habla sobre Bron Breakker y Dominik Mysterio

En redes sociales y en la programación de la WWE, CM Punk y Dominik Mysterio se han consolidado como enemigos. El primero llegó a sugerir que los fans le lanzaran papel higiénico; por otro lado, Dominik se ha referido a Punk como un «viejo fracasado». De igual manera, «The Best in the World» ha tenido rencillas con Seth Rollins y su grupo, incluyendo Bron Breakker, otro de los jovenes emergentes de la WWE.

► CM Punk mantiene contacto permanente con Dominik Mysterio

Durante una aparición reciente en «Cold As Balls», se le pidió a Punk que mencionara a los luchadores de la WWE que consideraba que tendrán un gran futuro, y este mencionó que, si bien no le gustaban muchos de ellos, destacó dos nombres: Bron Breakker y Dominik Mysterio. De este último, mencionó que sus interacciones fuera de personaje son totalmente distintas a las que vemos en pantallas y que ambos mantienen contacto permanente.

«Creo que Bron Breakker es una superestrella obvia y legítima para el evento principal de WrestleMania. De hecho, alguien en el roster que me cae muy bien, soy una especie de mentor suyo, es Dominik Mysterio. A Dominik le gusta decirle a todo el mundo que me odia y que no nos caemos bien. Pero cada mañana, Dominik empieza el día con una llamada al tío Phil. Ese soy yo. Hablamos. Hablamos de la vida.»

Desde su regreso a la WWE a finales de 2023, la mayoría de los encuentros de Punk con Dominik en el ring han tenido lugar en eventos en vivo no televisados, uno de los cuales fue el primer combate de «The Second City Saint» en la WWE en casi una década. Sin embargo, fuera del cuadrilátero su relación es totalmente distinta y así lo ha hecho conocer Punk.